กาละแมร์ โดนยกเลิกกว่า 1 หมื่นออเดอร์ วอนอย่าดูไลฟ์แล้วกดเล่น อย่าเห็นยอดพุ่งแล้วสะใจ

กาละแมร์ โดนยกเลิกออเดอร์กว่า 1 หมื่น วิงวอนอย่าดูไลฟ์แล้วกดเล่น อย่าเห็นแก่ยอดพุ่งแล้วสะใจ
หลังจาก เจนนี่ รัชนก สร้างปรากฏการณ์ไลฟ์ขายของมาราธอน ทำยอดขายได้หลายร้อยล้านบาท ทำให้หลายๆ แบรนด์ รวมถึงดาราและคนดังหลายคน ถึงกับต่อคิวมาให้เจนนี่ช่วยไลฟ์ขายของ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “เทศกาลเจนนี่”
หนึ่งในนั้นคือ กาละแมร์ พัชรศรี พิธีกรชื่อดัง ที่เข้ามาไลฟ์ขายของกับ เจนนี่ ปิดการขายไปหลายหมื่นออเดอร์ ทว่าการขายกลับไม่สดใสราบรื่น 100% เมื่อ กาละแมร์ ออกมาไลฟ์ทาง TikTok ว่า โดนยกเลิกออเดอร์เป็นหมื่น พร้อมวิงวอนผู้ชม/ลูกค้าอย่ากดเล่นๆ
กาละแมร์ระบุบางช่วงบางตอนว่า คนกดยกเลิกเยอะนะคะ ประมาณหมื่นนิดๆ กราบวิงวอนว่าอย่าทำเลยนะคะ อยากจะบอกทุกคนที่ไปกดในไลฟ์เจนนี่ คืออย่ากดเล่นนะคะ โดยเฉพาะอันที่ส่งไปแล้ว อย่ากดยกเลิก แมร์ขอล่ะค่ะ เพราะว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเยอะมาก
“สินค้าราคาที่แมร์ให้ในไล์น้องเจนนี่ แมร์ไม่ได้อะไรอยู่แล้ว แต่ถ้าคนกดยกเลิกอีก มันก็ขาดทุน สงสารคนที่แพคมาก ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย เขาทุ่มแรงกายแรงใจ ตอนนี้บางคนล้มป่วยไปแล้ว ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย เพราะต้องการส่งออเดอร์ให้ทันเวลา เพราะฉะนั้นแมร์ขอนะคะ ว่าใครที่กดซื้อไปแล้ว อย่ายกเลิกเลยนะคะ”
กาละแมร์บอกด้วยว่า เขาผลิตแล้วส่งเลย ตอนนี้ไปแพคที่โรงงานด้วยซ้ำ ฉะนั้น ออกจากไลน์การผลิตปุ๊บ แพคแล้วส่งเลย ขอยืนยันและวิงวอนว่าอย่ายกเลิกออเดอร์ที่ได้รับถึงบ้าน ถ้าไม่อยากได้จริงๆ อย่ากด ไม่ต้องเพิ่มตัวเลขที่รัน แล้วเห็นด้านหลัง เห็นแล้วมันสะใจ ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยค่ะทุกคน ไม่มีประโยชน์อะไรกับเจ้าของแบรนด์ทุกแบรนด์นะคะ
“แบรนด์เล็กแบรนด์น้อยที่เขามีเงินน้อย เขาน่าสงสารมากนะคะ เขาอุตส่าห์เขาเงินไปไลฟ์กับน้องเจนนี่ เขารอคอย เขามีความหวัง แต่คุณอย่าไปทำร้ายเขาเลยค่ะ คิดถึงใจเขาใจเรานะคะทุกคน
สมมุติว่าคุณมีของแล้วคุณตั้งใจผลิต คุณก็มีเงินที่จำนวนน้อย ตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดี การมีเจนนี่เกิดขึ้นมันกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากนะคะ เป็นความหวังที่ปลายอุโมงค์ ที่คนค้าขาย ไม่ว่าจะออนไลน์หรืออฟไลน์ ทุกคนดีใจที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
เพราะฉะนั้นเราอย่าไปทำร้ายเขานะคะทุกคน ใจเขาใจเรานะคะ ไม่อย่างนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกลายเป็นว่าขาดทุน
แมร์เชื่อว่าคนที่ไปไลฟ์กับน้องเจนนี่ เขาทำราคาแบบถูกมากๆ ให้ทุกคนอยู่แล้ว ฉะนั้น ถ้าคุณไม่อยากได้จริงๆ อย่ากดเลยค่ะ ให้เขาได้รับรู้ยอดอันแท้จริงเถอะค่ะ จะขายได้มากได้น้อย แต่เขาไม่เจ็บตัว
ของแมร์ขายไปประมาณ 6 หมื่นกว่าออเดอร์ ในไลฟ์เจนนี่ ตอนนี้โดนยกเลิก 1 หมื่นนิดๆ ที่คนกดยกเลิกเองโดยที่ไม่จ่ายเงิน ที่ออกมาไลฟ์สำหรับสินค้าที่ส่งไปแล้ว อย่ากดยกเลิกนะคะทุกคน”
