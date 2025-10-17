เกาะกระแสโซเชียล

นาทีชีวิต คลื่นซัดเรือลากล่ม คนคุมพาราเซลลิง ปลดเซฟตี้ตัวเอง ตกทะเล ช่วยนทท.รอด

นาทีชีวิต คลื่นลมแรง ซัดเรือลากพาราเซลลิงล่มกลางอ่าวกะตะ คนคุมร่มปลดเซฟตี้ตัวเอง ร่วงลงทะเล ช่วยนทท.ร่อนลงปลอดภัย

เมื่อเวลา 15.00 น. วานนี้วันที่ 16 ตุลาคม บริเวณชายหาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในขณะพาราเซลลิงกำลังให้บริการนักท่องเที่ยวกลางทะเล จู่ๆ เกิดฝนตกหนักและคลื่นลมแรงซัดเข้าใส่เรือลากร่มจนล่ม ขณะที่นักท่องเที่ยวยังลอยอยู่บนร่มกลางอากาศ พร้อมกับเด็กควบคุมร่ม

รายงานระบุว่า ขณะเกิดเหตุ เด็กบังคับร่มตัดสินใจปลดเซฟตีเบลต์ปล่อยให้ตัวเองตกลงทะเล เพื่อให้พาราเซลลิงมีน้ำหนักเบาลง และสามารถร่อนลงใกล้ฝั่งได้อย่างปลอดภัย โดยร่มได้ตกลงใกล้กับบริเวณชายหาด พร้อมร่างของนักท่องเที่ยว ซึ่งขณะนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำเรือออกไปช่วยเหลือทันที

จากการตรวจสอบเบื้องต้น นักท่องเที่ยวมีอาการแน่นหน้าอก ส่วนเด็กบังคับร่มได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้า มีแผลแตกเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ได้นำทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลฉลองเพื่อรับการตรวจเช็กอย่างละเอียด และขณะนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์

