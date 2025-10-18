โอละพ่อ…สาวโพสต์เตือนมุขใหม่มิจฉาชีพ โวยบุกถึงบ้าน สอท. แจงแล้ว ‘เป็นตร.จริง’

โอละพ่อ…สาวโพสต์เตือนมุขใหม่มิจฉาชีพ โวยบุกถึงบ้าน บก.สอท.2 แจงแล้ว ‘เป็น ตร.จริง’ ชี้เนื้อหาที่โพสต์ไม่จริง
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ต.ต.พากฤต กฤตยพงษ์ รองโฆษก บก.สอท.2 ชี้แจงกรณีข่าวที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อออนไลน์ ระบุว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัด สอท. แสดงบัตรเจ้าหน้าที่และอ้างว่าจะพาผู้เสียหายไปศาลนั้น
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง “ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในภาพดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จริง” อย่างไรก็ตาม เนื้อหาข่าวที่เผยแพร่ออกไปไม่เป็นความจริง และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยกรณีดังกล่าวมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์เตือนภัย อ้างมีชายอ้างตัวเป็นตำรวจไซเบอร์ บุกมาหาถึงบ้านที่ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท บอกว่ามีหมายศาล จะมารับตัวไปขึ้นศาล โดยระบุข้อความว่า “ฝากเตือนภัย มิจฉาชีพตอนนี้บุกถึงหน้าบ้านเลยค่ะ ดีนะพ่อถ่ายรูปไว้ทัน เมื่อวานตอน 1 ทุ่มโทรมาว่ามีหมายศาล วันนี้เที่ยงมาถึงหน้าบ้านอ้างว่ามีหมายศาลให้ไปขึ้นศาลวันอาทิตย์ จะมารับไปขึ้นศาล ระวังกันด้วยนะคะบ้านไหนที่พ่อแม่ คนแก่อยู่บ้านลำพัง ตอนนี้ไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วค่ะ ถ้าใครเจอคนในภาพฝากแจ้งเบาะแสกันด้วยนะคะ”
พร้อมกับโพสต์ภาพชายต้องสงสัย ตัดผมสั้นเกรียนคล้ายตำรวจ โชว์บัตรตำรวจไซเบอร์ สังกัด บก.สอท.2 และระบุว่าเป็นตำรวจยศ ด.ต. โดยลักษณะบัตรไม่ใช่ของตำรวจ เพราะเหมือนนำกระดาษมาเคลือบพลาสติกใสเท่านั้น
และที่สำคัญ ไม่มีตำรวจคนไหนจะให้บริการประชาชนถึงขนาดนี้ ขนาดที่ว่าโทรมาแจ้งว่ามีหมายศาล แถมจะมารับไปขึ้นศาลให้ด้วย ทั้งที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ศาลปิด ซึ่งถ้าเป็นตำรวจจจริง จะแค่ส่งหมายศาลมาที่บ้านตามที่อยู่เท่านั้น ไม่มีโทรแจ้งและไม่มีการมาหาถึงบ้าน เพราะการไปขึ้นศาลเป็นหน้าที่ของจำเลย