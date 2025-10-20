ไวรัล สาวตั้งกระทู้ คุ้มไหม เลิกแฟนหนุ่มคบ 5 ปี เหตุบังคับให้ลองกิน ‘ผักชี’ ขณะพาไปเจอแม่

กระทู้ร้อนไต้หวัน สาวตั้งกระทู้ถาม คุ้มไหม บอกเลิกแฟนหนุ่ม จบรัก 5 ปี เหตุบังคับให้ลองกิน ‘ผักชี’ขณะพาไปเจอแม่
กลายเป็นกระทู้ร้อนที่ทำชาวเน็ตไต้หวันถกกันเสียงแตก หลัง หญิงไต้หวันรายหนึ่ง ตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ออนไลน์ เล่าเรื่องราวของเธอกับ “แฟนเก่า” ซึ่งคบกันตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย และเธอคิดว่ามันมั่นคงมาก
ตลอดหลายปีที่พวกเขาอยู่ร่วมกัน แฟนหนุ่มของเธอมักจะชื่นชมฝีมือการทำอาหารของแม่และโชว์รูปอาหารให้เธอดูเสมอ กระทั่งปีนี้ เมื่อช่วงเทศกาลไหว้พระจัทร์ที่ผ่านมา เขาได้ชวนเธอไปรับประทานมื้อเย็นกับครอบครัวของเขาที่บ้าน เธอตื่นเต้นมากที่ในที่สุดก็จะได้เจอกับพ่อแม่ของเขา จึงเตรียมของขวัญไว้พร้อม ขณะที่ทั้งคู่เดินทางเพื่อไปทานอาหารเย็นนั้น ผู้ชายยังบอกด้วยว่า แม่ของเขาได้เตรียม “จานโปรดของเธอ” ไว้รอแล้ว
แต่เมื่อเธอก้าวเข้าไปในบ้าน กลิ่นของ “ผักชี” สมุนไพรที่เธอเกลียดมากที่สุดลอยมาแตะจมูกเธอ กลิ่นของมันอบอวลอยู่ในบ้าน นั่นคือจุดที่ทำให้ทุกอย่างแย่ลง
เจ้าของกระทู้ อธิบายว่า เธอไม่เคยทนรสชาติของผักชีได้เลย ทุกครั้งที่เธอทานเธอจะพะอืดพะอมทุกครั้ง และสิ่งที่เธอไม่ชอบกินมากที่สุดคือ มะระขี้นกและผักชี เธอยืนยันว่าเรื่องนี้แฟนหนุ่มของเธอก็รู้ดี
อาหารบนโต๊ะวันนั้นทุกจานถูกผักชีโรยถมจนมิด และแม่ของแฟนก็พูดขึ้นว่า “เขาบอกว่าหนูชอบผักชี ให้แม่ใส่เพิ่มด้วย กินให้อร่อยนะ” ณ เวลานั้น เธอตกใจมากที่รู้ว่าแฟนโกหกแม่ ทำให้เธอตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจในการพบปะครอบครัวของเขาครั้งแรก มื้อนั้นเธอจึงพยายามค่อยๆ หยิบผักชีออกอย่างสุภาพ และเมื่อเขาส่งเธอกลับบ้าน ทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงในรถ
เธอถามแฟนหนุ่มซึ่งชอบกินผักชีมากๆ ว่าทำไมทำแบบนี้ เขากลับตอบเธอว่า “อยากให้เธอลองเปิดใจยอมรับผักชีดู เพราะเขารู้สึกว่ามันแปลกที่เธอไม่ยอมกิน” นั่นคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เธอบอกเลิกเขาและบล็อกทุกอย่างไม่ให้ติดต่อกัน
ต่อมาเธอครุ่นคิดถึงการตัดสินใจว่า “มันคุ้มค่าจริงหรือที่ต้องเลิกกับแฟนที่คบมา 5 ปีเพราะผักชี” และก็ได้คำตอบว่า “ใช่ มันคุ้มแน่นอน” เพราะที่ผ่านมาเธอใส่ใจเรื่องรสนิยมของเขาเสมอ เวลาทำอาหารให้เขา เธอจะหลีกเลี่ยงวัตถุดิบไม่ชอบ ซึ่งมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผักใบเขียวทั้งหมด แครอ9 เห็ดหูหนู มะเขือยาว ถั่วงอก พริกหวาน มะเขือเทศ หัวหอม ฯลฯ แต่เธอไม่ชอบกินเพียงแค่ มะระขี้นก และผักชี เท่านั้น
เธอยังระบุอีกว่า การทำอาหารมันไม่ง่ายนะ แต่ฉันก็พยายามเต็มที่ที่จะทำสิ่งที่เขาชอบ ฉะนั้นเธอเสียใจจริงๆ ที่เขามองข้ามสิ่งนี้ อย่างไรก็ตามเธอไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ครอบครัวหรือเพื่อนฟัง เพราะคิดว่ามันไร้สาระมากเช่นกัน
ภายหลังจากกระทู้ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป เรื่องราวของเธอก็หลายเป็นไวรัล และมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ทั้งที่สนับสนุนเธอโดยการบอกว่า แฟนของเธอไม่ได้เคารพต่อความชอบพื้นฐานของเธอ ผักชีอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนความสัมพันธ์ แต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาให้ความเคารพเธอมากน้อยแค่ไหน
“เขาฟังดูชอบควบคุม บังคับให้คุณยอมรับในสิ่งที่ไม่ชอบ” “ผักชีไม่ใช่ประเด็น แต่เขาดูเห็นแก่ตัวและไม่เกรงใจใคร” ขณะที่บางส่วนก็มองว่าอาจจะลองให้เขาได้ปรับตัว และเสียดายระยะเวลาหลายปี