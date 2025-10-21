เกาะกระแสโซเชียล

เตือนภัย! หนุ่มวัย 23 กินน้ำท่อม แทนน้ำเปล่า จนร่างเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก ต้องนอนจมกองขยะในห้อง

ขอบคุณภาพจาก Jirasak Prayonghom

กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ จนได้รับการแชร์กว่า 1.5 หมื่นครั้งบนโลกออนไลน์ หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Jirasak Prayonghom” ซึ่งเป็น พนักงานการฉุกเฉินการแพทย์ EMT ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง โพสต์ข้อความระบุว่า

เตือนภัยวัยรุ่นน้ำต้ม ‼️เคสนี้รับแจ้งชาย 23 ปี เหนื่อยอ่อนเพลียผอมซูบหนังหุ้มกระดูก เจ้าตัวให้ข้อมูลว่าตัวดื่มน้ำต้มมาระยะนานพอสมควรโดยที่แทบจะไม่ดื่มน้ำเปล่าเลย ทานข้าวได้น้อยเก็บตัวอยู่แต่ในห้องพัก (สภาพห้องมีทั้งขวดน้ำต้มและขวดปัสสาวะ ขยะแก้วชานม กล่องข้าว ส่งกลิ่นเหม็นเต็มห้อง)

เจ้าตัวไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่พิมพ์โทรศัพท์ เคสนี้เจ้าของหอพักจะทำการซ่อมบำรุงหอพักเลยขึ้นไปพบชายดังกล่าวนอนอยู่ในกองขยะขวดน้ำต้ม สภาพผอมแห้งอิดโรยมากๆตาลอยพูดจาสับสนสภาพชายป่วยดังกล่าวคาดว่าตกอยู่ในสภาพนี้ไม่ต่ำกว่า1เดือน (ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานที่หอพักดังกล่าวนะครับ )

#ภาพและเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่อย่างไรแค่บอกกล่าวเตือนภัยครับ 🫡🫡

หลังจากโพสต์ไปไม่นาน มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นสอบถามว่า “น้ำต้มคืออะไร” ซึ่งทางเจ้าของเพจ ให้คำตอบว่า “น้ำท่อม”

 