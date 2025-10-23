เศร้า น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงิน วัย 14 ปี เสียชีวิตแล้ว
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม เฟซบุ๊ก Win Phassawin ของ วิน-ภาสวิน ตันตินิติ เด็กชายวัย 14 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์จากการแบ่งปันแรงบันดาลใจในการออมเงิน ได้แจ้งข่าวเศร้า ว่า น้องวิน เสียชีวิตแล้วเมื่อเช้าวันนี้ เวลา 05.18 น. ความว่า
“นักสู้ตัวน้อยของแม่ ได้ออกเดินทางแล้วนะคะ เช้านี้ 05.18 รักสุดใจ” โดยมีผู้เข้าไปแสดงความเสียใจและอาลัยน้องวินจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา คุณแม่ของน้องวิน เพิ่งโพสต์ภาพลูกชาย ว่า “รอดูรายการ…ได้เลย พฤศจิกายนนี้”
สำหรับ วิน-ภาสวิน ตันตินิติ เคยป่วยด้วยโรคมะเร็ง ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ และปัจจุบันเป็นโรคหัวใจ ทำให้น้องวินตั้งเป้าสร้างรายได้และเก็บเงินสำรองให้ได้จำนวนมาก เพื่อเป็นเงินสำรองฉุกเฉินในการรักษาเพราะมองว่าน่าจะใช้เงินไม่น้อย จึงศึกษาเรื่องการวางแผนการเงินและแบ่งปันแนวคิด เทคนิคผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเอง กระทั่งได้รับเสียงชื่นชมจากสังคมอย่างมาก