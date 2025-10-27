บริษัทสกินแคร์ดัง ขอความร่วมมือพนง.แต่งกายไว้อาลัย 90 วัน แจกเงินคนละ 2.5 พันบ.ให้ซื้อชุด
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความประกาศ ขอความร่วมมือพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ขอความร่วมมือพนักงานในบริษัท ร่วมแสดงความไว้อาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการแต่งกายไว้อาลัยด้วยชุดสุภาพโทน ”ขาว-ดำ“ และสนับสนุนเงินสนับสนุนให้พนักงานไปซื้อชุดด้วย
สำหรับบริษัทดังกล่าว คือ บริษัท อมต อินโนเวชั่น จำกัด ที่ทำเรื่องสกินแคร์ หรือ พี่ฝุ่ง นักวิจัย&CEO AMT Skincare มีผู้ติดตามในช่องติ๊กต็อก 821.2K และถูกใจ 8.8M ได้โพสต์ข้อความระบุว่า
ประกาศถึงพนักงานทุกคน ขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกายไว้อาลัย และ เงินสนับสนุนกรณีพิเศษ
บริษัท อมต อินโนเวชั่น จำกัด ขอความร่วมมือพนักงานทุกท่าน ร่วมแสดงความไว้อาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการแต่งกายไว้อาลัยด้วยชุดสุภาพโทน ”ขาว-ดำ“ หรือสวมใส่เสื้อยูนิฟอร์มบริษัท พร้อมกางเกงหรือกระโปรงที่มีความยาวเหมาะสม และเป็นโทน ”ขาว-ดำ“ เพื่อถวายความอาลัยเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2568 จนถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2569
ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการสมทบทุนเงินสนับสนุนให้แก่พนักงานทุกท่าน เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท สำหรับใช้ในการจัดซื้อเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ เพื่อให้อยู่ในความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว โดยพนักงานสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อฝ่ายบัญชี เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบของบริษัท
มีคอมเมนต์เข้ามาชื่นชม อาทิ
-
- พี่ฝุ่งCEOที่น่ารักชื่นชม มากคะ😊❤️AMTอุดหนุนกันยาวไปๆๆๆๆ
- ดีจังเลยค่ะ บริษัทไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานเลย
- น้องฝั่งน่ารักและน่าเคารพสำหรับบพนักงานทุกท่านเลยค่ะ