หมอสุรัตน์ เผยอย่ามองข้าม กลิ่นปาก-เลือดออกตอนแปรงฟัน สัญญาณเตือนเสี่ยงเป็น ‘อัมพาต’
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท ได้แบ่งปันผ่านเพจ สาระสมองกับ อจ.หมอสุรัตน์ โพสต์ข้อความระบุว่า
ปากเหม็น…ระวังอัมพาต?
หากเราช่างสังเกต เราจะเห็นอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกัน
อันนี้ สอน นักศึกษาแพทย์
สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ บางอย่างป้องกันได้
เหตุเพราะพบคนไข้ ชายอายุ 45 ปี ที่มานอนเป็น stroke ระดับ แขนขาขวา grade 0 เมื่อไปคุย ไอ๊ย๋าปากเหม็น ฟันผุ เหงือกร่น เต็มเลย
แล้ว มันเกี่ยวยังไงกับสมอง หละ อจ เราไม่ใช่หมอฟันนี่นา
กลิ่นปากที่ลึกสุดใจ มันเป็นความเสี่ยงนึงอัมพาตหนะสิ่
ห๊ะ กลิ่นปากเนี่ยนะ ใช่ แปลกแต่จริง
กลิ่นปาก ไม่ใช่แค่กลิ่นคราบอาหารที่ย่อยไม่หมด หรือลมหายใจที่บอกสุขภาพปากไม่ดี แต่มันคือกลิ่นอักเสบ ที่มากกว่านั้นครับ
อย่างคนเนี้ย เราพบว่า เขามีโรคเหงือกอักเสบขั้นรุนแรง ฟันหลายซี่ผุ ลึกจนถึงโคนเหงือก
มาดูข้อมูลกัน
โรคเหงือกอักเสบเรื้อรัง (Periodontitis) มีผลต่อหลอดเลือดในสมอง
มีงานวิจัยล่าสุดหลายฉบับ (อ้างอิงท้ายบทความ) ชี้ให้เห็นว่า
ผู้ที่มีโรคเหงือกอักเสบ มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า
และถ้ามีทั้งเหงือกอักเสบ + ฟันผุร่วมด้วย อาจเพิ่มความเสี่ยงได้สูงถึง 86%
ยิ่งระดับของโรคเหงือกรุนแรง (moderate → severe) ยิ่งความเสี่ยง OR ค่ามากขึ้น (เช่น 2.55 เท่าในงาน วิจัยปี 2023)
ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น?
key มันคืออยู่ที่ “การอักเสบ” ครับ
- เมื่อเหงือกอักเสบ → มีแบคทีเรียจำนวนมากในช่องปาก
- แบคทีเรียเหล่านี้และสารพิษจากมัน (endotoxin) สามารถ “เล็ดรอด” เข้าสู่กระแสเลือด
- ไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบใน ผนังหลอดเลือด โดยเฉพาะหลอดเลือดขนาดเล็กในสมอง
- สุดท้าย… นำไปสู่การตีบ แตก หรืออุดตัน → กลายเป็น Stroke อย่างที่เราเห็นได้
ปากเล็กๆ แต่เป็นประตูสู่สมอง
เวลาผมพูดว่า “ช่องปากเป็นประตูสู่สมอง” หลายคนอาจงงๆ
แต่ลองคิดดูดีๆ – ช่องปากเป็นที่รวมของ
หลอดเลือดจำนวนมาก
ระบบประสาท (เส้นประสาทสมองหลายเส้นผ่านบริเวณนี้)
จุดเริ่มของการย่อยอาหารและระบบหายใจ
ถ้าประตูนี้ “สกปรก” หรืออักเสบเรื้อรัง ก็เหมือนเราปล่อยให้เชื้อโรคเข้าเมืองสมองโดยไม่ตั้งด่านครับ แล้ว หากมันเป็นทุกวัน คิดดูสิ จะหมักหมมขนาดไหน
คนไข้ stroke เราก็เลยต้องอ้าปากดูหนะ ไม่ต้องสูดก็ได้นะ แต่ว่า จะได้จัดการเจ้า ปัจจัยเสี่ยงให้เรียบ คืนชีวิตให้คนไข้ ไม่ต้องมาอ่อนแรง นอนติดเตียง
เอ้า ดูแลสุขภาพช่องปากกันหน่อย
“สุขภาพช่องปาก = สุขภาพสมอง”
ดูแลช่องปากให้ดี
- แปรงฟันให้ทั่วอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
- ขูดหินปูนปีละ 1-2 ครั้ง
- อย่ามองข้ามอาการเลือดออกตอนแปรงฟัน หรือกลิ่นปากที่ผิดปกติ
เพราะ สมองดี… อาจเริ่มจากลมหายใจที่ไม่มีกลิ่น ก็ได้
– อจ สุรัตน์