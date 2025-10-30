อดีตกสทช. ถาม อย. ตีข่าวยาดมไม่ได้มาตรฐาน ตั้งใจประจานออกสื่อ รับงานคู่แข่งหรือไม่?
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม เพจ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว” รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ต.ค.68 รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม อดีตกรรมการ กสทช. และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความประกอบภาพข่าว “อย.ออกประกาศ ยาดม ‘หงส์ไทย สูตร 2’ ผิดมาตรฐาน ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์” ระบุ
“นี่เป็นตัวอย่างการทำงานของข้าราชการ เอาแบบง่าย และไม่สนใจว่าคนทำธุรกิจจะฉิบหาย อ.ย. กำกับเรื่องยา ถ้าเขามีปัญหา ก็เรียกมาคุย ตักเตือน ดูว่าปัญหามันผิดพลาดตรงไหน แก้ไขอย่างไร หากเขาเจตนาไม่แก้ไข หรือดื้อดึงฝ่าฝืน ก็ลงโทษไปตาม ก.ม. จากเบาไปหาหนัก
การเอาเขามาประจาน เท่ากับทำลายเขาทางธุรกิจ เตะหมูเข้าปากหมาให้แก่คู่แข่งเขา อย่าลืมว่า วินิจฉัยของ อ.ย. ยังไม่ถึงที่สุด ถ้าเขาไม่เชื่อว่า อ.ย. วินิจฉัยถูกต้อง เขาก็ยังใช้สิทธิอุทธรณ์ ฟ้องศาลหาความยุติธรรมได้
อ.ย. มีอำนาจตักเตือน ปรับ เพิกถอนใบอนุญาต สั่งให้เก็บกลับสินค้า หรือจะฟ้องศาลก็ยังได้ถ้าเขาไม่แก้ไข ไม่รับอำนาจ อ.ย.
แต่ อ.ย. ไม่มีอำนาจประจานเขาออกสื่อ และนี่ไม่ใช่การเตือนประชาชน สิ่งที่ อ.ย.ทำ มันไม่ใช่ประจานเขาอย่างเดียว มันเท่ากับประจานตัวเองด้วย มันยังชวนให้คิดว่า อ.ย. รับงานของคู่แข่งในตลาดของยาดมยี่ห้อนี้รึเปล่า หรือ จนท. อ.ย. ไปรีดเงินเขาแล้วเขาไม่ยอมจึงมากลั่นแกล้งประจานเขาออกสื่อ