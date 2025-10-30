เศร้า ตร.หนุ่ม สน.มักกะสัน ล้มหมดสติ ขณะปฏิบัติหน้าที่ สุดยื้อชีวิต
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม กองบัญชาการตำรวจยครบาล (บช.น.) โพสต์แสดงความอาลัย เจ้าหน้าที่ตำรวจมักกะสัน เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ระบุว่า เกิดเหตุเศร้าสลด ขณะ จ.ส.ต.อนุรักษ์ โคตรพงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) ปฏิบัติราชการฝ่ายสืบสวน สน.มักกะสัน ออกปฏิบัติหน้าที่ในห้วงระดมกวาดล้างอาชญากรรม ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกสืบสวนหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบในวันที่ วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 22.30 น.
เมื่อมาถึงภายใน ซอยปรีดีย์พนมยงค์ 38 จ.ส.ต.อนุรักษ์ฯ เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก และล้มหมดสติลงกลางทาง พลเมืองดีที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รีบเข้าช่วยเหลือ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยให้เข้าทำการปั๊มหัวใจ (CPR) เบื้องต้น
ก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลสุขุมวิท ต่อมา พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธนาธิป จิตราคนี รอง ผกก.สส.ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน และญาติของผู้เสียชีวิต ได้เดินทางไปติดตามอาการอย่างใกล้ชิด แต่เวลา 00.15 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม 2568 แพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิทแจ้งว่า จ.ส.ต.อนุรักษ์ โคตรพงศ์ ได้เสียชีวิตแล้ว
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ จ.ส.ต.อนุรักษ์ โคตรพงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) ปฏิบัติราชการฝ่ายสืบสวน สน.มักกะสัน