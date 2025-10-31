น้องสาวมีรอยแผลปริศนา พี่เช็กมือถือ ช็อก กลุ่มใน discord สั่งเด็กทำร้ายตัวเอง แข่งอวดแผล

น้องสาวมีรอยแผลปริศนา พี่เช็กมือถือ อึ้ง เจอเข้ากลุ่มใน discord สั่งเด็กทำร้ายตัวเอง แข่งอวดแผล ลามถึง ส่งรูปลามก
นับตั้งแต่ยุคที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิต คำว่า “รู้เท่าทันสื่อ” ก็เป็นสิ่งที่ “ผู้ใช้งาน” ทุกคนต้องหมั่นอัพเดตข้อมูล เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “อันตราย” ที่มาพร้อมกันเทคโนโลยีนั้น มีหลายรูปแบบ โดยเฉพาะกับเด็กๆ ที่ผู้ปกครองไม่ควรละเลย
ดังเช่นในกรณี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เพจ Drama-addict ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 3.5 ล้านคน ได้โพสต์เตือนภัยผู้ปกครอง หลังมีลูกเพจฝากเรื่องราวมาเผยแพร่เป็นอุทาหรณ์ ความว่า “ลูกเพจฝากเคสเตือนภัยมาถึงพ่อแม่ที่ลูกๆ เล่นเกมออนไลน์ เขาเล่าว่า น้องสาวเขาเล่น roblox แล้วไปเข้าคอมมูนิตีแห่งหนึ่งในดิสคอร์ด (discord)
หลังจากนั้นที่บ้านสังเกตว่า น้องเขาเริ่มมีร่องรอยแผลตามร่างกาย เขาก็สงสัยว่าน้องมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่า เลยลองเช็กในมือถือดู พบว่าในคอมมูนิตีดิสคอร์ดที่น้องเขาเล่น มันเป็น “กลุ่มที่ชักชวนให้เด็กทำร้ายตัวเอง แล้วถ่ายภาพแผลมาอวดกันในกลุ่ม” รวมถึงมีคนมาขอให้คนในกลุ่มส่งภาพพวกลามกอนาจาร หรือภาพเฟติสบางอย่างไปแชร์กันในกลุ่ม ซึ่งน้องเขาก็ตกเป็นเหยื่อของพวกนี้ด้วย
เขาเลยยึดมือถือน้องมาลบทุกแอคเคาต์ ไม่ให้เข้าไปเล่นกลุ่มคอมมูนิตีที่ว่านี่อีก และเข้มงวดเรื่องการเล่นเกมกับการเล่นเน็ตของน้องเขาอย่างละเอียด จึงฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยว่า ระวังไว้ ในดิสคอร์ดมีอะไรบ้าๆ บอๆ แบบนี้เยอะ และถ้าเราปล่อยให้เด็กเล่นโดยไม่เฝ้าระวัง เด็กจะตกเป็นเหยื่อคนพวกนี้ได้
พอเขามาเตือนภัยลงเฟซ ปรากฏว่ามีผู้ปกครองอีกหลายคนทักไปคุย เพราะลูกหลานเขามีอาการแบบเดียวกันเลย คุยไปคุยมา ปรากฏว่าลูกหลานเขาก็เข้ากลุ่มดิสคอร์ดที่ว่าเช่นกัน น่าจะมีเด็กไทยหลงไปเข้ากลุ่มพวกนี้หลายคน”
ทางเพจยังเผยอีกว่า “ล่าสุด ส่งข้อมูลให้ ตร. แล้ว พ่อแม่พี่น้องช่วยกันสังเกตลูกหลาน ถ้าพบเห็นพฤติกรรมแปลกๆ แบบที่เล่ามา ลองถามดู ถ้าเขาเล่นกลุ่มดิสคอร์ดพวกนี้ ให้ช่วยกันแจ้งตำรวจด้วยนะครับ”