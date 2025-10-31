อินฟลูฯดัง เล่านาที เก่ง ลายพราง ซดไฮเตอร์ คาดเครียดจัดเรื่องคดี เผยอาการล่าสุด
เก่ง ลายพราง – จากกรณีมีข่าวลือสะพัดว่า เก่ง ลายพราง เครียดจัด ดื่มไฮเตอร์ทำรายตัวเอง ญาติหามส่งรพ. เมื่อคืนวานนี้ (30 ตุลาคม)
ล่าสุด เฟิร์น วรรณภา อินฟลูฯดัง โพสต์คลิปล่าสุด กับภาพของ เก่ง ลายพราง พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวว่า “เมื่อคืนพี่เก่ง ลายพราง กินไฮเตอร์ คิดสั้นกินไฮเตอร์ไป แต่ว่าหามส่งโรงพยาบาลทัน ตอนนี้อาการปลอดภัยดี เฟิร์นกำลังจะออกไปดูอาการ แต่เมื่อคืนไฮเตอร์กระเด็นใส่ตา ตาแดงปูด แต่ปลอดภัยแล้ว ”
“น่าจะเครียดเรื่องคดีด้วย เหมือนกับอยู่คนเดียวด้วย ทางเฟิร์นก็ค่อนข้างงานเยอะด้วยช่วงนี้ ไม่ค่อยได้คุยกับแก แกก็เครียดมาก ดีที่น้องๆเห็นทัน ก็เลยส่งโรงพยาบาลทัน”
“ตอนนี้อาการปลอดภัย ปลอดภัยตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่รู้สึกว่าตรงตาที่โดนไฮเตอร์ จะมีอาการเพิ่มขึ้นมา ขอเช็กภายในว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่ก็แย่อยู่”