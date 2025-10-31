ร้านสเต็กดัง ท่าอิฐ ประกาศปิดกิจการ เปิดวันสุดท้าย 31 ธ.ค.นี้ อัดโปรอำลา ลดสูงสุด 50%

ร้านสเต็กดัง ท่าอิฐ ประกาศปิดกิจการ เปิดวันสุดท้าย 31 ธ.ค.นี้ อัดโปรอำลา หั่นราคาสูงสุด 50%
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ร้านสเต็กดัง ท่าอิฐ จ.นนทบุรี อย่าง Arlek Steakhouse and Churrascaria ได้โพสต์เฟซบุ๊กประกาศปิดกิจการอย่างเป็นทางการ โดยจะเปิดให้บริการวันสุดท้าย 31 ธันวาคม 2568 นี้
ความว่า “โอกาสสุดท้าย Arlek Steakhouse ขอประกาศปิดกิจการอย่างเป็นทางการ ถึงลูกค้าทุกท่านที่รัก Arlek Steakhouse ตลอดมา เราขอแจ้งให้ทราบว่าร้านเราจะเปิดให้บริการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นวันสุดท้าย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีมงานขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุน ทุกรอยยิ้ม และทุกความทรงจำดี ๆ ที่เกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารของเรา
เพื่อให้ทุกท่านได้มาสัมผัสประสบการณ์ Churrasco สไตล์บราซิลแท้ ๆ และเมนูโปรดอีกครั้ง ก่อนที่เราจะกล่าวคำอำลา เราขอมอบโปรโมชั่นอำลาให้ทุกท่าน
โปรโมชั่นอำลาสุดยิ่งใหญ่แบบที่ไม่เคยทำมาก่อน!
– บุฟเฟต์ชูร์รัสโค เพียง 700 บาทสุทธิ (จากปกติสุทธิ 875 บาท)
– เมนู A La Carte ลดทันที 50% ทุกเมนู! ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568 เท่านั้น!
คลิกเพื่อดูเมนู https://linktr.ee/arlekmenu
นี่คือโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้ลิ้มลองบุฟเฟต์สไตล์บราซิลในแบบฉบับ Arlek Steakhouse อย่าปล่อยให้โอกาสสุดท้ายนี้หลุดลอยไป! จองโต๊ะล่วงหน้าเพื่อมาสร้างความทรงจำสุดท้ายกับเรานะคะ จองโต๊ะล่วงหน้าได้เลยทาง inbox หรือ LINE OA : @arlek หรือ https://lin.ee/8OCyDTf โทร. 061-516-5659
เปิดทุกวัน 12:00-21:00 น. ออเดอร์สุดท้าย เวลา 20:30 น.
สถานที่ร้าน : Nonthaburi, Tha it-Saima นนทบุรี ท่าอิฐ-ไทรม้า
Google Maps : https://goo.gl/maps/eC2xGv2dSQxww5Mq5 ”