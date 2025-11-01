หนุ่มกู้ภัยฯ เพิ่งส่งคนเจ็บเสร็จ รับสาย ‘ลอตเตอรี่พลัส’ รับเละ 24 ล้าน เผยให้ แจ็คแฟนฉัน หยิบเลขให้

หนุ่มกู้ภัยฯ เพิ่งส่งคนเจ็บเสร็จ รับสาย ‘ลอตเตอรี่พลัส’ รับเละ 24 ล้าน เผยให้ แจ็คแฟนฉัน สุ่มหยิบเลขให้ เตรียมนำเงินซื้อรถพยาบาล
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 1 พ.ย. 68 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลงวดวันที่ 1 พ.ย. 2568
โดยรางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 345898
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล ออก 449 , 328
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล ออก 111 , 690
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล ออกหมายเลข 87
ภายหลังจากที่ได้ทำการประกาศรางวัลออกไป จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ ลอตเตอรี่พลัส ก็ได้รีบนำลอตเตอรี่ใบจริงจากตู้เซฟ ทั้งหมด มาโชว์กลางไลฟ์ โดยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 2 นาที เท่านั้น ซึ่งก็มีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้ ในส่วนของผู้ถูกรางวัลกับลอตเตอรี่พลัส ทาง นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ได้โทรไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดี
โดยมีผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัสทั้งหมด 5 ใบ เป็นเงิน 30 ล้านบาท เป็นผู้โชคดีจากจังหวัดหนองบัวลำพู 1 ใบ และจาก กรุงเทพมหานคร 4 ใบ
คุณแม็ค ผู้โชคดีจากจังหวัดกรุงเทพฯ ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 24 ล้านบาท บอกว่า ก่อนคุณนอทจะโทรมา ตนเป็นอาสาสมัครกู้ภัยฯ เพิ่งส่งคนเจ็บเสร็จ เห็นในโทรศัพท์ขึ้นแจ้งเตือนจาก แอพพ์นกพลัสว่า คุณถูกรางวัลที่ 1 ทำให้รู้เลยว่าสายนี้จากคุณนอท โทรมาบอกว่าตนถูกรางวัลที่ 1 โดยรางวัลนี้ตนให้ ‘แจ็ค แฟนฉัน’ สุ่มหยิบให้ และจะนำเงินที่ได้ไปซื้อรถพยาบาลเพราะตนเป็นอาสา ขณะที่บรรยากาศรอบข้างของคุณแม็ก จะได้ยินเสียงแฟนสาวร้องห่มร้องไห้และตะโกนออกมาด้วยความดีใจว่า ”ถูกรางวัลที่หนึ่ง“
ส่วน คุณเฟิร์น ผู้โชคดีจากจังหวัดหนองบัวลำภู ถูก รางวัลที่ 1 จำนวน 6 ล้านบาท ทางคุณน็อตไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์โดยคุณณัฐยืนยันว่าจะพยายามติดต่อผู้โชคดีให้ได้