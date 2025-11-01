ใจหาย ‘หมอประเสริฐ’ ประกาศวางมือทำเพจ หลังเปิดมาครบ 10 ปี ทิ้งคำอำลาเหล่าคุณพ่อคุณแม่
เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่จำนวนมาก อย่างน้อยต้องเคยได้ยินชื่อของ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ หรือ หมอประเสริฐ จิตแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็ก ผู้มีผลงานการตีพิมพ์มากมาย ทั้งในหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร พ็อกเก็ตบุ๊ก รวมถึงเพจที่เปิดในชื่อของคุณหมอเอง ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 7 แสนคน
ที่ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 07.00 น. ตรงเป๊ะ หมอประเสริฐ ได้โพสต์ภาพครอบครัว พร้อมกับข้อความอำลาผู้อ่าน ว่า
“เริ่มเขียนเพจเมื่อ พ.ย. 2558 ครบสิบปีแล้ว ขอลาท่านผู้อ่านไปวันนี้นะครับ เพจจะยังอยู่ให้ท่านค้นหาและอ่านต่อไป หนังสือที่เขียนอยู่ที่ Amarin และ Sandclock Books เป็นส่วนมาก
“เปลี่ยนผ้าพันแผลในหัวใจให้บุตรหลาน” อยู่ที่ Way คลิปบรรยาย ร.ร.พ่อแม่ฉบับสมบูรณ์อยู่ที่เพจ “โรงเรียนพ่อแม่ Online คุณหมอประเสริฐ” คลิปบรรยายสาธารณะได้ยินว่ามีอยู่ในยูทู้บ
หากจะพูดอะไรสั้นๆ เพื่ออำลา “อ่านนิทานก่อนนอนทุกคืน อ่านอะไรก็ได้ 15 นาทีก็ได้ เล่นกับลูกมากๆ สอนทำงานบ้านด้วย แล้วจะพบว่าพวกเขาเติบโตเองได้ – และดีเอง” ขอบพระคุณทุกๆท่านครับ”
ขณะที่ เหล่าคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งเป็นขาประจำของคุณหมอ ต่างเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมาก ซึ่งส่วนมากต่างตั้งใจพิมพ์ขอบคุณอาจารย์หมอ เช่นว่า รู้สึกใจหายมาก เพราะได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกไปปรับใช้ตลอด และรู้สึกขอบคุณในความเสียสละของคุณหมอที่เป็นเหมือน GPS ในการเลี้ยงลูก
– เลี้ยงลูกมาจะสิบปี อ่านเพจกับหนังสืออาจารย์ตั้งแต่ท้อง ทุกครั้งที่เริ่มมีปัญหาแก้ไม่ตกก็จะกลับไปทบทวนคำสอนของอาจารย์ และพบว่าช่วยได้เสมอ คำสอนของอาจารย์ไม่ซับซ้อน ทำได้จริงแค่ต้องรู้จักปรับให้เข้ากับบริบทของเรา ทุกวันนี้ลูกสองคนเป็นเด็กที่มีความสุข รับผิดชอบตัวเองได้ในระดับที่เราพอใจ บอกใครๆเสมอว่าเลี้ยงลูกมาได้ด้วยหลักการของอาจารย์ประเสริฐ
– ยังจำได้ว่า เคยinbox คุยกับคุณหมอเรื่องสามีที่จากไป คุณหมอช่วยพยุงจิตใจของแม่ได้ดีขึ้นมามากค่ะ คุณหมอยังขออนุญาติเอาเรื่องราวไปโพสต์(โดยไม่ระบุชื่อ) และมีพ่อๆแม่ๆ เข้ามาคอมเมนท์กันมากมาย ได้อ่านทุกเม้น มันทำให้เราได้ลืมตา ขึ้นมาได้อีกครั้ง ยังคงเซฟโพสต์นั้นเก็บไว้อ่าน เวลาที่หัวใจห่อเหี่ยว มันช่วยได้เสมอเลยค่ะ
– ขอบพระคุณคุณหมอที่สร้างเพจนี้ขึ้นมา ความรู้ที่คุณหมอมอบให้ มีคุณค่าและยิ่งใหญ่กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมากๆค่ะ ดีใจที่ได้ไปฟังบรรยายที่ รร.พ่อแม่ และระลึกถึงคุณหมอเสมอนะคะ
– น้อมกราบขอบพระคุณในความเมตตา ความทุ่มเทและเสียสละตลอด 10 ปีที่ผ่านมาค่ะ นับเป็นบุญวาสนาของพ่อแม่ ที่ได้มาเพบเพจของอาจารย์หมอ ที่เหมือนได้พบ GPS ในการเลี้ยงลูก ซึ่งบางเวลาพวกเราก็หลงทางกันเหลือเกิน ถ้าไม่ได้อาจารย์หมอเมื่อ 10 ปีก่อน เรื่องบางเรื่องคงยากกว่านี้ บ้านนี้คงไม่เป็นบ้านที่มีความสุขขนาดนี้ แต่คนที่มีความสุขจริงๆเห็นจะเป็นลูกค่ะ