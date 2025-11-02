กัน จอมพลัง ปลื้ม รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้สังคม ยอมรับเป็นกำลังใจ หลังเคยคิดอยากเลิก
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง โพสต์ผ่านเฟศซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ ระบุว่า “ผมได้รับรับเลือกจากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมให้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งก่อนมางานผมให้ทีมงานยืนยันกับรางวัลว่ายังอยากให้ผมรับรางวัลใช่ไหมเพราะผมตอนนี้มีทั้งคนรักและคนที่ไม่ชอบ
ทางรางวัลก็ยืนยันว่าอยากให้ผม ผมจึงเดินทางมารับรางวัลจากตอนแรกที่อยากหยุดอยากเลิก แต่สิ่งนี้กลับเป็นกำลังใจจากคนที่เห็นผลงานผมและยังมีคนที่อยากให้ผมทำต่อไป
ถ้ามีโอกาสมีเวลาผมจะกลับไปช่วยสังคมครับไม่ให้รางวัลนี้ต้องผิดหวังครับ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณที่ทำให้รู้สึกอยากทำต่อและขอบคุณ FC ทุกคนที่เคียงข้างผมในทุกช่วงเวลาครับ”
นอกจากนี้ กัน จอมพลัง ยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวอีกด้วย ระบุว่า “ขออนุญาติตอบคอมเม้นครับ ระวังเป็นเหยื่อสแกมเมอร์นะครับที่ใครพูดอะไรก็เชื่อหมด ลองคิดหน่อยครับถ้าผมมีผมจะมานั่ง live ขายของเพื่ออะไร วันนี้ที่พูดๆมามีอะไรจริงบ้างยาง 7000 ก็ไม่จริง ถอนมูลนิธิถอนเงินสดก็ไม่มี กรรมการก็ไม่มีเงินเดือนจริง เกราะก็มีเอกสารขอมาจริง สุดท้ายมีแต่กล่าวหาแต่ไม่มีคนแก้ให้ ถ้าเค้าบอกว่าผมยึดครองโลกจะเชื่อไหมครับ”