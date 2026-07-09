เนเน่ สาวน้อยภูเก็ต จากร้องเพลงเปิดหมวก สู่ไวรัล กระหึ่ม America’s Got Talent คว้า 4 โหวตผ่านฉลุย
เนเน่ – กำลังเป็นไวรัลมาแรง สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย หลัง เนเน่ รอยัล (Nene Royal) หรือ น้องแพรว – น.ส.รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยชาวไทยจาก จ.ภูเก็ต ที่เดินทางไปร่วมออดิชั่นรายการดังอย่าง America’s Got Talent ทางช่อง NBC ประเทศสหรัฐอเมริกา
กับการโชว์พลังเสียงบทเพลงในตำนานอย่าง Zombie ทั้งยังแสดงความสามารถในการเล่นกีตาร์สดได้อย่างแพรวพราว จนคว้าใจคณะกรรมทั้ง 4 คน โหวต YES ผ่านเข้ารอบต่อไปฉลุย!!
ขณะเดียวกัน คลิปการแสดงของเธอมียอดเข้าชมทะลุ 2.2 ล้านครั้งในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง ยอดกดไลค์พุ่งเกือบ 1 แสนครั้ง และแชร์ออกไปเกือบ 1 หมื่นครั้งแล้ว
ทั้งนี้ เนเน่แนะนำตัวเองในรายการว่า เป็นคนไทย มาจากภูเก็ต ในวันออดิชั่นเธออายุ 15 ปี และพรุ่งนี้เป็นวันเกิดเธอซึ่งจะครบรอบ 16 ปีพอดี ทำให้คณะกรรมการต่างร่วมอวยพรวันเกิดให้กับเธอ พร้อมบอกว่า ภูเก็ตเป็นสถานที่โปรดของพวกเขาเลย
เนเน่ยังเล่าอีกว่า เธอเริ่มหัดเล่นกีตาร์ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ และมีความฝันอยากจะเป็น “ซุปเปอร์สตาร์” การขึ้นเวทีใหญ่อย่าง America’s Got Talent ถือเป็นครั้งแรกที่ได้แสดงบนเวทีระดับโลก และเธอก็มีคุณพ่อที่ร่วมเดินทางมาให้กำลังใจและสนับสนุนอยู่เคียงข้างเสมอมา โดยวินาทีที่เธอผ่านเข้ารอบคุณพ่อของเนเน่ถึงกับยกมือขึ้นปิดใบหน้าด้วยความปลาบปลื้ม
ด้านคณะกรรมการยังชื่นชมด้วยว่า เนเน่มีเสน่ห์และมีพลังของร็อกสตาร์ ควบคุมเสียงร้องได้ดี เล่นกีตาร์ได้ยอดเยี่ยม
คอมเมนต์จากแฟนรายการทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาเช่นว่า สาวน้อยคนนี้เป็น golden buzzer ของฉันเลย รักเธอ เธอยอดเยี่ยมมาก, เธอเจ๋งไปเลย นี่คือโชว์ที่ดีที่สุดของคืนนี้, จากที่เคยเห็นน้องตามถนน น้องกลัามาถึงจุดนี้เเล้ว ไปต่อครับ เก่งจริงๆ อายุแค่นี้ ขอให้หาความเป็นตัวเองให้เจอ แล้วออกอัลบั้มสักชุด,
โครตเท่ห์โครตเจ๋ง…โครตมีเสน่ห์ ซุปตาร์ของแทร่, ดูไปน้ำตาคลอไป ทั้งตื่นเต้นในฐานะคนไทย ทั้งตื่นเต้นในฐานะ FC ของน้อง ที่ติดตามดูมาตลอด โคตรภูมิใจแทนคุณพ่อน้องเลย
พอบอกมาจากภูเก็ต ไทยแลนด์ ก็อึ้ง 1 แล้วนะ พอได้เริ่มโชว์จนจบอึ้ง 2 ขนลุกและรู้สึกภาคภูมิใจแทนน้องมาก มันเริ่ดมาก, สัมผัสได้รู้สึกถึงความเป็นคนไทยจริงๆ ตอนแนะนำตัวคือนอบน้อมปุ๊กปิ๊กน่ารัก พอเริ่ม Perform เท่านั้นคือมืออาชีพมากๆ
ทั้งยังมีคนบอกว่า เคยเจอเนเน่เล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนัดในภูเก็ตด้วย นับว่าเป็นอีกหนึ่งเยาวชนไทยที่ไม่ย่อท้อ และก้าวสู่ระดับโลกเพื่อทำตามฝันต่อไป