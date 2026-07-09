1 แสนยังอยู่! ผ่าน 3 ปี ตามจับกราฟฟิตี้มือพ่นสีไม่ได้ สวนสัตว์พาต้า ลั่นยังพร้อมจ่ายให้คนแจ้งเบาะแส
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวนสัตว์พาต้า โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า 1 แสน ยังอยู่ ! กับเหตุการณ์เมื่อเช้าวันที่ 6 มีนาคม 2566 หรือ “กว่า 3 ปีที่ผ่านมา“
ที่สวนสัตว์พาต้า จำเป็นต้องแถลงการณ์ฉับพลัน เพื่อประกาศจุดยืนต่อสู้กับกลุ่มนักอนุรักษ์ ที่เลือกใช้พฤติกรรม … เป็น “ ผู้บุกรุกในยามวิกาล ” โดย 5 คนร้าย ผู้ใช้วิธีการเรียกร้องแบบละเมิดกฎหมาย ด้วยการลักลอบปีนขึ้นพ่นสีละเลงหน้าอาคารพาต้า ปิ่นเกล้า พร้อมทิ้งประโยคสื่อสารสั้นๆ ไว้ว่า “ Free Buanoi “ 🦍 เพื่อ “ เรียกร้องให้ปล่อยตัวป้าบัว ตามหลักในจินตนาการของตนเอง
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ในขณะที่สวนสัตว์พาต้า ประกาศ ! “ ตั้งรางวัลนำจับคนร้าย เป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาท ” ในทันที และได้แจ้งผ่านแถลงการณ์ว่า จะไม่ทาสีเพื่อลบข้อความดังกล่าว จนกว่า ? 1 จะจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ 2 จะถึงกำหนดการ ปรับปรุงทาสีหน้าอาคาร
จนถึงวันนี้ … 3 ปีผ่านไป “ 1 แสน ( นั้น ) ยังอยู่ ” และ “ กำหนดการทาสี ได้เริ่มต้นขึ้น ”
ในขณะที่“ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงไม่สามารถจับกุมกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ “? กับ 5 คนร้าย ที่ย่างกรายด้วยความใจเย็น พร้อมทิ้งพฤติกรรมอันคมชัดฝากไว้ให้เป็นหลักฐาน ผ่านระบบ CCTV ไว้ ถึง 2 ครั้ง 2 ครา ในเวลาไล่เลี่ยกัน
ทุกชีวิต ทั้งคนและสัตว์ – ต่างต้องก้าวเดินต่อไป หรือ พวกพี่ๆ ไม่เคยเห็นเฮียจอห์น ( วิค ) รุกไล่ – ใคร . . . ให้ชวนฝัน
แม้ 3 ปีผ่านไป คงไม่ผิด – ที่เรายังคิด อยากจะพบหน้ากัน เพราะ 1 แสนนั้น ยังพร้อมจ่าย – ให้พลเมืองดี ที่รู้จัก “ พี่ๆ กราฟฟิตี้ ” ฝีมือ … ห่วย ! ทั้ง 5 คน
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีเบาะแส กลุ่มกราฟฟิตี้ (ฝีมือห่วย) ทั้ง 5 สามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นมาทาง Inbox เพียงช่องทางเดียว และกรุณายืนยันตัวตนของผู้แจ้ง ก่อนการส่งข้อมูล หรือก่อนลงรายละเอียดใดๆในทุกกรณี
หากเบาะแสที่ส่งมา สามารถนำไปสู่การจับกุมกลุ่มผู้กระทำความผิดได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนการพิสูจน์ ที่ผ่านการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่รัฐผู้เกี่ยวข้อง หรือคนร้ายยอมจำนนด้วยหลักฐาน
ทางสวนสัตว์พาต้า ยังคงจ่ายรางวัลเป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาท ตามเงื่อนไขเดิม ที่ประกาศไว้เมื่อ 3 ปีก่อน ทันที 1 รางวัล