‘ชไมเคิล’ รุ่นพ่อเผยโคตรภูมิใจในตัวลูกชาย

ปีเตอร์ ชไมเคิล ตำนานผู้รักษาประตูของเดนมาร์กและสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาโพสต์แสดงความภูมิใจในตัวลูกชายหัวแก้วหัวแหวน แคสเปอร์ ชไมเคิล มือกาวทีมโคนม ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม แม้สุดท้ายจะต้องตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย หลังดวลจุดโทษแพ้โครเอเชียแบบหวุดหวิด ด้วยสกอร์ 2-3 หลังเสมอในเวลา 120 นาที 1-1 ในศึกฟุตบอลโลก 2018 ก็ตาม

ชไมเคิลผู้พ่อโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า พูดไม่ออกจริงๆ รู้สึกภูมิใจในตัวลูกชายมากๆ รวมทั้งกุนซือที่เก่งกาจอย่าง โอเก้ ฮอไรเด้, นักเตะเพื่อนร่วมทีม, สต๊าฟ และประเทศชาติ เมื่อน้ำตาแห่งความเสียใจได้เหือดแห้งไป เราจะระลึกเสมอว่า เราได้ทำผลงานไว้ดีมากขนาดไหนในฟุตบอลโลกครั้งนี้

ขณะที่ แคสเปอร์ ชไมเคิล นายทวารชาวเดนมาร์ก ได้เปิดเผยหลังเกมว่า มันเป็นความรู้สึกที่แปลกมาก ผิดหวังสุดสุด แต่ก็ยังรู้สึกภูมิใจในตัวทุกคน ซึ่งไม่ใช่เพียง 11 ตัวบนสนามเท่านั้น แต่เป็นทุกๆ ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ในเกมนี้พวกเราก็มีโอกาสที่จะชนะ เพราะเป็นฝ่ายที่ทำได้ดีกว่าในครึ่งหลัง รวมทั้งช่วงต่อเวลาพิเศษด้วย ส่วนการดวลจุดโทษ ถึงแม้จะมีคนยิงพลาด แต่ก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังในตัวเพื่อนๆ เลย แค่ทุกคนมีความกล้ามายิงจุดโทษ ตนก็ถือว่าเป็นฮีโร่แล้ว เราเป็นทีมที่มหัศจรรย์มากๆ จะชนะและแพ้ไปด้วยกัน ภูมิใจจริงๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดนี้ เราจะจดจำความรู้สึกนี้ไว้ ใช้เป็นพลังในก้าวต่อไปในอนาคต สัญญาว่าจะกลับมาในฟุตบอลโลกให้ได้อีกครั้ง

Lost for words. Can’t be more proud of my country, my son, his teammates, all the staff and our fantastic national coach Åge Hareide. When all the tears have dried out we will realise how well we did 🇩🇰 #WorldCup pic.twitter.com/vhGZQtDyJm

