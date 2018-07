รวมปรากฏการณ์ ‘หมูป่าอะคาเดมี่’ นักเตะระดับโลกส่งกำลังใจ- เชิญฝึกซ้อมกับสโมสรชื่อดัง

จากกรณีภารกิจกู้ภัย บรรดาเด็กๆ ทั้ง 12 คน และโค้ช ของ “ทีมหมูป่าอะคาเดมี่” เมื่อคืนวันที่ 10 กรกฎาคม ที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้ผ่านพ้นไปอย่างสมบูรณ์แล้วนั้น ทำให้คนในวงการลูกหนังทั่วโลกที่ทราบข่าวต่างร่วมกันแสดงความยินดี และส่งกำลังใจมาอย่างล้นหลามกันอย่างมากมาย จึงได้รวบรวมมาให้ประชาชนชาวไทยได้ทราบซึ้งและมีความสุขไปด้วยกัน

เมซุต โอซิล กองกลางตัวเก่งของเยอรมนี จากสโมสรอาร์เซน่อล ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า “ข่าวดีสุดสุด เด็กๆทุกคนและโค้ชของเขา ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย #อย่ายอมแพ้”

Great news! 👏🏼 All boys and their coach have made it out of the cave in Thailand safely 💪🏼 #NeverGiveUp

