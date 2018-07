“บาร์ซ่า” เชิญทีม “หมูป่าอะคาเดมี่” ลับแข้งที่ “ลามาเซีย” – “แอตฯมาดริด” ร่วมเชิญพร้อมส่งความห่วงใย

ควันหลงจากความสำเร็จของภารกิจ นำพา 13 ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี่ กลับบ้านอย่างปลอดภัยนั้น นอกจากบรรดานักฟุตบอลระดับโลกที่ร่วมแสดงความยินดีแล้วนั้น ยังมีบรรดาสโมสรชื่อดังๆ ต่างออกมาเชิญเหล่านักเตะ และโค้ชของทีมหมูป่า เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับอะคาเดมี่ของทีม ซึ่งร่วมถึงหนึ่งในอะคาเดมี่ที่ดีที่สุดในโลกอย่าง “ลามาเซีย” ของสโมสรบาร์เซโลน่า ทีมดังระดับโลก และ สโมสรคู่ปรับร่วมลีกอย่าง แอตเลติโก้ มาดริด ด้วยเช่นกัน

โดยทาง “บาร์เซโลน่า” ทีมยักษ์ใหญ่ของลาลีก้า สเปน ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรว่า “ทางสโมสรของเราขอเรียนเชิญเด็กๆ และโค้ชของทีมหมูป่า อะคาเดมี ซึ่งได้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ้ำในประเทศไทย เพื่อมาร่วมฝึกซ้อมกับเราที่แคมป์ “ลามาเซีย” อะคาเดมีชื่อดังระดับโลก และมีส่วนร่วมกับกิจกรรม “มาเซีย 360” ในปีหน้า พร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษ ด้วยการเข้าชมการแข่งขันในสนามคัมป์ นู ที่จะจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนั้นด้วย

We invite the boys and coach of Wild Boars Football Club, rescued today from a cave in Thailand, to the Barça Academy International Tournament next year and to participate in Masia 360 activities. We also invite them to the game to be played around those dates at the Camp Nou.

— Barça Foundation (@FundacioFCB) 10 กรกฎาคม 2561