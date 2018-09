สถานการณ์ยิ่งเลวร้าย ‘มูรินโญ่’ เมินจับมือทักทาย ‘ป๊อกบา’ ช่วงซ้อม (มีคลิป)

หลังจากที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โดนดาร์บี้ เคาน์ตี้ บุกมาชนะถึงโอลด์ แทรฟฟอร์ด ในฟุตบอลคาราบาวคัพ รอบสาม เมื่อคืนวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา สถานการณ์ภายในทีมดูจะแย่ลงเรื่อยๆ แฟนบอลเรียกร้องให้มีการปลดโชเซ่ มูรินโญ่ ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีม และมูรินโญ่ก็ริบปลอกแขนกัปตันทีมของปอล ป๊อกบา เนื่องจากนักเตะค่าตัวสูงสุดของสโมสรวิจารณ์แผนการทำทีมของมูรินโญ่

ล่าสุดสถานการณ์เริ่มเลวร้ายไปอีก เมื่อมีการเปิดเผยคลิปที่มูรินโญ่ปฏิเสธการจับมือทักทายจากป๊อกบา ก่อนการฝึกซ้อมที่แคร์ริงตัน และนักเตะฝรั่งเศสมีสีหน้าไม่พอใตอย่างมากหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้น

ขณะที่นักเตะบิ๊กเนมหลายคนไม่พอใจมูรินโญ่ในการวางตัวหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะการวิจารณ์นักเตะกับสื่อ และการวางตัวกับป๊อกบา

Relationship between Pogba and Mourinho really doesn’t look good pic.twitter.com/BR4fHEwV4f

