มาดูเสื้อเชียร์ทีมจามจุรีสวยแค่ไหน ซื้อที่ไหน ราคาเท่าไหร่ ก่อนไปดูบอลประเพณี ‘ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ’

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เชิญชวนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้สนใจทั่วไป ซื้อเสื้อเชียร์จุฬาฯ งานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์ – จุฬาฯ ครั้งที่ 73 ซึ่งได้รับการออกแบบไว้อย่างโดดเด่น แฝงด้วยความเรียบง่าย แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นจุฬาฯ ด้วยลายรัศมีพระเกี้ยวประทับด้านหน้าของตัวเสื้อที่เคลื่อนไหวเป็นประกายสว่างไสว ปลุกสปิริตให้เกิดพลังในการเชียร์ มีให้เลือก 2 เฉดสี ได้แก่ ชมพูสด และชมพูใส สื่อถึงความเป็นนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า สวมใส่สบายด้วยเนื้อผ้าที่ระบายความร้อนและดูดซับเหงื่อได้ดี จำหน่ายในราคา 250 บาททุกขนาด

การจำหน่ายเสื้อเชียร์จุฬาฯในปีนี้ อยู่ภายใต้คอนเซปต์ “PINK IS ALL AROUND” ช็อปสนุกปลุกทุกช่องทางการขาย โดยเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ ขณะนี้ได้เปิดให้เข้าไปสั่งซื้อได้แล้ว ซึ่งผู้ที่ต้องการให้จัดส่งเสื้อไปที่บ้าน สั่งซื้อได้ที่ www.warrix.co.th และผู้ที่ต้องการรับสินค้าด้วยตนเอง สั่งซื้อได้ที่ Line@ : warrix สาขา stadium one จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00–18.00 น. สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อด้วยตนเอง จะเปิดจำหน่ายอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไปทาง CU Outlet ได้แก่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทั่วประเทศ โทร. 086 3233703-4, 0 2218 9891, 0 2218 9879 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ โทร.0 2215 3488 สหกรณ์จุฬาฯ โทร. 0 2218 7032 และ Warrix Stadium One และ CU Pop-Up Store ผ่านคณะต่างๆในจุฬาฯ ตั้งแต่วันที่ 7-24 มกราคม 2562 หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ CUTUFootball และ ChulaAlumni

สำหรับงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ – จุฬาฯ ครั้งที่ 73 จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้แนวคิด “THE WAY FOR TOMORROW ลดช่องว่าง สร้างสังคม” ที่สนามศุภชลาศัย ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป