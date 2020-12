‘น้องโอ๋’ ฟอร์มเฉียบชนะน็อก ‘รถเหล็ก’ ป้องแชมป์สมัยที่ 4

“น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว” จอมฝีมือวัย 34 ปี จากสกลนคร โชว์ผลงานเฉียบขาดต่อเนื่องในสังเวียน วัน แชมเปียนชิพ ต่อยหมัดฮุกขวา เอาชนะน็อก “รถเหล็ก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” ในยก 3 นาทีที่ 1.13 ป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ไว้ได้เป็นสมัยที่ 4 อย่างสวยงาม ในศึก ONE: COLLISION COURSE ที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ส่วน “วายทูเค” ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์ สยบเอาชนะคะแนน “ทัตสึมิตสึ วาดะ” จากญี่ปุ่น ด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ ในการชกรูปแบบ MMA ขณะที่ คู่เอกนำรายการ “โรมัน เคร็กเคลีย” จากยูเครน อาศัยรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าคู่ชก เดินถล่มเอาชนะคะแนน “อันเดร สตอยกา” ผู้ท้าชิงจากโรมาเนีย ป้องแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวีเวต ไว้ได้อีกสมัย

ศึก ONE: COLLISION COURSE ที่สังเวียนสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม คืนวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม คู่เอก โรมัน เคร็กเคลีย นักชกจากยูเครน วัย 29 ปี ป้องกันแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวีเวต กับ อันเดร สตอยกา ผู้ท้าชิงจากโรมาเนีย วัย 33 ปี เปิดฉากยกแรก เคร็กเคลีย เดินขู่ผู้ท้าชิงทันที มีต่อยหมัดแล้วตามด้วยเตะเจาะยางเข้าใส่สตอยกา ซึ่งผู้ท้าชิงจากโรมาเนียถอยวนออกข้างเน้นป้องกันตัวเป็นหลัก เกมยกที่สอง เคร็กเคลีย อาศัยรูปร่างที่สูงใหญ่กว่า เดินเบียดเข้าหา ต่อยหมัดนำแล้วเตะเจาะล่างหนักๆ ด้าน สตอยกา ออกอาการสะดุ้ง ทำให้ เคร็กเคลีย เดินอัดอย่างต่อเนื่อง

ยกสาม เคร็กเคลีย อาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบเดินคว้าคอผู้ท้าชิงมาเสียบเข่า ช่วงปลายยกเน้นเตะเจาะยางตามสไตล์ถนัด ด้านสตอยกาโดนเข้าไปก็มีอาการอีกครั้งถึงกับล้มลง จังหวะนี้กรรมการไม่นับ ลุกขึ้นมาพร้อมกับเสียงระฆังหมดยก เกมยกที่สี่ สตอยกา ก็ไม่เดิน ทำให้ เคร็กเคลีย คุมเกมคุมสถานการณ์ไว้เหมือนเดิม ยกสุดท้าย เคร็กเคลีย เดินต่อยเตะตามถนัด มีเสียบเข่าขวาเต็มชายโครงของสตอยกาหลายดอก ทว่าปลายยกนี้ มีจังหวะที่ศรีษะของเคร็กเคลีย พุ่งเข้าไปชนกับใบหน้าของ สตอยกา เปาชี้ขาดจึงสั่งพักเบรกการแข่งขันชั่วคราว จากนั้นทั้งคู่กลับมาบู๊กันต่อ เป็นเคร็กเคลียที่เร่งเครื่องกระโดดโยนเข่าลอยและต่อยหมัดถล่มชุดใหญ่ในช่วง 30 วินาทีสุดท้าย ก่อนจะหมดยกนี้ ซึ่งกรรมการรวมคะแนนแล้วชูมือให้ โรมัน เคร็กเคลีย นักชกจากยูเครน เป็นฝ่ายชนะคะแนน ป้องกันแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวีเวต ไว้ได้

ส่วนคู่รอง “ยอดมวยเมืองสกล” น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว นักชกจอมฝีมือวัย 34 ปี ป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ครั้งที่ 4 กับ รถเหล็ก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม จอมบู๊จากแดนใต้วัย 30 ปี เปิดเกมยกแรก รถเหล็ก เดินเข้าหาด้วยความมุ่งมั่นโดยไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่ แล้วมีหมัดแย๊บและเตะเจาะล่างรบกวนอยู่ตลอด ขณะที่ น้องโอ๋ ก็ไม่หนีมาก วนออกข้างหาจังหวะออกแข้งขวาโต้คืนสวย ๆ หลายครั้ง ยกสอง รถเหล็ก เดินเร็วขึ้น มียิงหมัดสลับหนึ่ง-สอง แล้วเตะเจาะล่างตาม ฝั่ง น้องโอ๋ ยังคงเก๋าเกม ออกอาวุธวางแข้งโต้คืนตลอด และยกแข้งบังการเตะของรถเหล็กได้อย่างเหนียวแน่น พร้อมกับมีศอกคอยดักจังหวะที่รถเหล็กเข้ามาจะคว้าคอตีเข่า อย่างไรก็ตาม ยกที่สาม ถือเป็นยกอวสานของผู้ท้าชิง โดยในช่วงกลางยกนี้นั้น รถเหล็ก เดินเข้ามาเพื่อบวกศอก ทว่าจังหวะดังกล่าวนั้นน้องโอ๋ต่อยหมัดฮุกขวาเข้าถึงปลายคางของรถเหล็ก ส่งจอมบู๊จากแดนใต้ร่วงลงไปนอนคว่ำให้กรรมการนับ ทว่าเปาชี้ขาดนับไม่ถึงสิบ มองเห็นสภาพของรถเหล็กเมาลุกขึ้นไม่ไหว จึงโบกมือยุติแล้วชูมือให้ น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปในยกที่ 3 นาทีที่ 1.13 ป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ไว้ได้เป็นสมัยที่ 4 อย่างสวยงาม

ส่วนคู่ประกอบรายการที่น่าสนใจ ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์ อีกหนึ่งนักชกไทยวัย 29 ปี เจ้าของฉายา “วายทูเค” จากจังหวัดพิจิตร เจอกับ ทัตสึมิตสึ วาดะ นักชกจากญี่ปุ่น ในการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นฟลายเวต เปิดฉากยกแรก วาดะ พุ่งเข้าหานักชกไทย เพื่อจับล็อกทันที ด้าน ยอดไก่แก้ว รู้ดีว่าคู่ชกรายนี้ถนัดการจับล็อกท่านอน จึงป้องกันตัวไว้อย่างดีและนักชกจากญี่ปุ่นยังทำอะไรได้ไม่ถนัด ยกสอง วาดะยังคงมาแผนเดิม พุ่งเข้าจับยอดไก่แก้วแล้วทุ่มนักชกไทยลงไปอยู่ด้านล่าง แต่ยอดไก่แก้วอาสัยจังหวะพลิกตัวลุกขึ้นมายืนได้ ทว่ากลางยกนี้ ยอดไก่แก้ว มีจังหวะเตะซ้ายเข้ากระจับของวาดะอย่างจัง โดยจังหวะนี้กรรมการเห็นว่าเป็นการเตะโดนกระจับ จึงสั่งหยุดการชกไว้ชั่วคราว เพื่อให้เวลานอกกับนักชกแดนปลาดิบได้พัก 3 นาที จากนั้นกลับมาสู้กันใหม่ ก็ยังไม่มีอะไรมาก ขณะที่ยกสาม วาดะเร่งเครื่องเข้ามาจับล็อกยอดไก่แก้วเหมือนเดิม ซึ่งหวังจะล็อกนักชกไทยให้อยู่หมัดตามสไตล์ที่ตัวเองถนัด แต่ก็ไม่ง่าย ถือว่า ยอดไก่แก้ว ทำการบ้านเรื่องการป้องกันตัวมาอย่างดี มีการไล่แขนแก้ทางในจังหวะการล็อกของวาดะได้อย่างดี ช่วงปลายยกทั้งคู่ออกมาดวลกันในวงนอกกลางเวที และเป็นยอดไก่แก้วที่ใช้จังหวะเตะเจาะยางใส่วาดะอย่างหนักหน่วง เมื่อหมดยก กรรมการประกาศคะแนนแล้วชูมือให้ ยอดไก่แก้ว เป็นฝ่ายชนะคะแนนแบบไม่เอกฉันท์

ขณะที่มวยประกอบรายการคู่อื่น ๆ มีผลดังนี้ การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต มารัต กาฟูรอฟ ชนะคะแนน โลเวน ไทนาเนส (คะแนนไม่เอกฉันท์), การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นแบนตัมเวต ยูซูป ซาดูลาเอฟ ชนะคะแนน ทรอย เวิร์ทเธน, การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต เซียะ เหวย ชนะน็อก จัน โรธนะ ยก 3 นาทีที่ 1.39