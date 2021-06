ไม่แฮปปี้! ‘โรนัลโด้’ ถึงกับส่ายหน้าเมื่อเห็น ‘โชต้า’ เดินมา (คลิป)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุดราม่าขึ้นในแคมป์ฟุตบอลทีม “ฝอยทอง” โปรตุเกส เมื่อขาใหญ่กัปตันทีมอย่าง คริสเตียโน่ โรนัลโด้ สตาร์ดังของโลกลูกหนัง ไม่พอใจ ดิโอโก้ โชต้า แนวรุกของทีมจาก “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ในเกมที่โปรตุเกส ชนะ ฮังการี 3-0 ศึกฟุตบอลยูโร 2020 เมื่อคืนวันที่ 15 มิถุนายน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในอุโมงค์ โรนัลโด้ ยังคงโกรธโชต้า จากเหตุการณ์ในครึ่งแรกระหว่างอยู่ในอุโมงค์ทางเดิน? แน่นอนว่าแฟนบอลหลายคนบนโซเชียล มีเดีย คิดอย่างนั้น เมื่อมีคลิปจากอุโมงค์ที่เผยให้เห็นว่า โรนัลโด้ มองไปด้านหลัง พอเขาเห็นโชต้าก็ถึงกับส่ายหัว โดยคาดกันว่าโรนัลโด้อาจจะหงุดหงิดตัวเองที่พลาดโอกาสทองในครึ่งแรก แต่ดูเหมือนแฟนๆ ทางโลกออนไลน์จะไม่มองแบบนั้น โดยจากวิธีที่เขาหันกลับไปมองโชต้า แฟนๆ เชื่อว่าเขายังคงเคืองอยู่

The way he looks back at Jota skshdhejjs he’s fuming pic.twitter.com/phFNAMs1qH

