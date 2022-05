‘บิ๊กสุ-คาร์ลอส’ มั่นใจ 16 แข้งฟุตซอลไทยดีพอคว้าเหรียญทองซีเกมส์

คาร์ลอส เซซาร์ กุนซือฟุตซอลไทย เปิดเผยหลังได้ 16 แข้งลุยซีเกมส์ ว่า “เราทำงานกันอย่างหนักแบบต่อเนื่อง ทุกคนต้องการที่จะคว้าเหรียญทองซีเกมส์มาฝากแฟนฟุตซอลไทยให้ได้ ทุกคนผ่านประสบการณ์ต่างๆ กับสถานการณ์จริงอย่างในการแข่งขัน AFF มาเเล้ว ซึ่งเราจะพยายามสานงานต่อด้วยการนำความสำเร็จกับเหรียญทองซีเกมส์ 2021 กลับประเทศไทยให้ได้”

ด้านนายสุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทย เปิดเผยถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันซีเกมส์ 2021 ว่า “ผู้เล่นชุดสุดท้ายเป็นการตัดสินใจของโค้ช คาร์ลอส เซซาร์ ซึ่งเขาเลือกผู้เล่นได้ตามหลักการที่ว่า PUT THE RIGHT MAN TO THE RIGHT JOB ก็คือการเลือกคนที่เหมาะสมให้ทำงานที่เหมาะสม เราได้เห็นฟอร์มการเล่นของผู้เล่นสายเลือดใหม่ของทีมฟุตซอลไทยชุดนี้มาแล้วใน AFF พวกเขาเป็นนักสู้หัวใจเกินล้าน พวกเขาพร้อมสู้เพื่อประเทศไทย ทุกคนเล่นเพื่อธงชาติไทย และเพื่อแฟนกีฬาไทยทั้ง 70 ล้านคน ผมเองในฐานะผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก็ขอให้กำลังใจนักเตะชุดนี้และฝากกำลังใจไปให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนที่ไปเล่นเพื่อประเทศไทยในการแข่งขันซีเกมส์2021ในครั้งนี้ครับ” ผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทย กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับ ผลงานของทีมฟุตซอลชาย ในการแข่งขันซีเกมส์ ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ ปี 2007 (ไทย), 2011 (อินโดนีเซีย), 2013 (เมียนมา) และ 2017 (มาเลเซีย) โดยทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้ทั้งหมด

การแข่งขันฟุตซอลชายซีเกมส์ ครั้งที่ 31 จะแข่งขันที่ฮานัม สเตเดี้ยม ประเทศเวียดนาม ในรูปแบบพบกันหมด เพื่อหาทีมที่มีคะแนนมากที่สุดคว้าเหรียญทอง, อันดับ 2 เหรียญเงิน และ อันดับ 3 เหรียญทองแดง มีโปรแกรมดังนี้

วันที่ 11 พฤษภาคม

เวลา 13.00 น. มาเลเซีย พบ ไทย

วันที่ 16 พฤษภาคม

เวลา 16.00 น. ไทย พบ เมียนมา

วันที่ 18 พฤษภาคม

เวลา 13.00 น. อินโดนีเซีย พบ ไทย

วันที่ 20 พฤษภาคม

เวลา 16.00 น. ไทย พบ เวียดนาม