‘บัวขาว’ ได้คิวปะทะเดือด ‘โคตะ’ จากแดนปลาดิบศึก ‘RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์’ 19 ส.ค.

นักมวยไทยระดับสุดยอดตำนาน “บัวขาว บัญชาเมฆ” เตรียมกลับสู่เวทีราชดำเนินครั้งแรกในรอบ 18 ปี ปะทะนักชกรุ่นใหม่เจ้าของฟอร์มสุดฮอตชื่อดังมาแรง โคตะ มิอุระ กับการชกแมตช์สุดพิเศษในรูปแบบ Exhibition Kickboxing Match ในโปรแกรม “เลเจนต์ ออฟ ราชดำเนิน” ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการพิเศษของ RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ รายการมวยไทยที่เปิดมิติใหม่ของเกมการแข่งขันมวยไทยให้สนุก ตื่นเต้น เร้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งกติกาการชก และแสงสีเสียงมาตรฐานสากลเพื่อสร้างประสบการณ์ Sports entertainment ระดับโลก ต่างประเทศทึ่งขอลิขสิทธิ์ถ่ายทอดไปทั่วโลกกว่า 28 ประเทศแล้ว

หลังสร้างความฮือฮาด้วยการปรากฏภาพของ “บัวขาว บัญชาเมฆ” นักมวยไทยชื่อดังบนไลฟ์บิลบอร์ดกลางไทม์สแควร์ในมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ย่านธุรกิจสำคัญระดับโลก พร้อมประกาศเตรียมกลับไปเยือนเวทีราชดำเนินครั้งแรกในรอบ 18 ปี พร้อมตะบันแข้งและหมัดกับนักชกหน้าหยกขวัญใจชาวญี่ปุ่น โคตะ มิอุระ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา 21.15 น.เป็นต้นไป จัดเต็มกับคู่มวยสุดมันถึง 9 คู่ พร้อมปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากเจ้าพ่อวงการเพลงแร็พไทยอย่าง โจอี้ บอย และก้านคอคลับ ที่ขนทัพมาสร้างความบันเทิงจนเวทีราชดำเนินต้องสะเทือน เปิดซื้อตั๋วได้แล้ววันที่ RAJADAMNERN.COM พร้อมถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint หมายเลข 23

สำหรับการชกครั้งนี้เป็นการยกระดับเวทีราชดำเนินให้เป็นสปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เซ็นเตอร์ระดับโลก ที่สามารถรองรับผู้คนทุกเพศทุกวัยจากทุกประเทศ ซึ่งเวทีราชดำเนินเป็นเวทีมวยระดับตำนานของประเทศ เป็นสนามกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยด้วยศิลปะการต่อสู้ซึ่งคือมวยไทย ที่ได้รับการยกย่องจากวงการคอมแบตสปอร์ตระดับนานาชาติ ว่าเป็นกีฬาการต่อสู้แบบยืนที่ดีที่สุดในโลก จากความมุ่งมั่นดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดแมตช์พิเศษครั้งนี้ที่จับบัวขาว บัญชาเมฆ ผู้เปิดประตูมวยไทยสู่เวทีโลกจนสร้างชื่อเสียงอย่างมากมาย เป็นตำนานของนักสู้ผู้นำศิลปะมวยไทยไปประกาศให้คนทั้งโลกได้ประจักษ์ มาพบกับ โคตะ มิอุระ สุดยอดนักสู้รุ่นน้องที่โด่งดังในวงการการต่อสู้แบบผสมผสาน หรือ Mixed Martial Art (MMA) เป็นที่จับตาในฐานะนักมวยแห่งทศวรรษ และพิเศษยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ไฟต์นี้ถือเป็นไฟต์แรกที่โคตะจะมาชกในรูปแบบ Kickboxing อีกด้วย

ในทุกๆ เดือน RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ จะจัดให้มีรายการพิเศษซึ่งจะเปิดตัวครั้งแรกในเดือนสิงหาคมนี้ และเพื่อสื่อสารให้โลกได้รับทราบถึงความน่าสนใจของกีฬามวยไทยและเวทีมวยราชดำเนินในฐานะสปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เซ็นเตอร์ระดับโลก จึงเลือกบัวขาว บัญชาเมฆ นักชกไทยที่โด่งดังมีชื่อเสียงระดับโลก มาพบกับ โคตะ มิอุระ นักมวยดาวรุ่งจากญี่ปุ่น เป็นนักชกที่กำลังจรัสแสงในวงการการต่อสู้ของญี่ปุ่น และเป็นที่จับตาของคนทั้งโลก เรียกได้ว่าเป็นนักชกหนุ่มแห่งทศวรรษนี้

จากความมุ่งมั่นที่จะให้เวทีราชดำเนินและกีฬามวยไทย เป็นที่จับจ้องของทั้งโลก ดังนั้น การเปิดตัวครั้งแรกย่อมเป็นใครไม่ได้นอกจากนักมวยที่มีชื่อเสียงก้องโลกอย่างบัวขาวและโคตะ ซึ่งเชื่อว่าการชกแมตช์นี้ที่เป็นการชกในรูปแบบ Exhibition Kickboxing Match จะสร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูทั้งในสนาม รวมทั้งคนดูจากอีกกว่า 28 ประเทศ ที่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด และยังเป็นการเปิดตำนานบทใหม่ให้กับเวทีราชดำเนินให้ทั้งโลกได้รู้จักอีกด้วย

“เจ้าหนูมหัศจรรย์” กับความโด่งดังระดับซุปเปอร์สตาร์เพียงชั่วข้ามคืนจากการขึ้นชกเพียงครั้งแรกในไฟต์เปิดตัว โคตะ มิอุระ เจ้าของฉายา “คิง จูเนียร์” King Jr. นักชกรุ่นใหม่ที่ไม่ได้จัดจ้านเพียงแค่หน้าตา แต่ยังรวมถึงฝีไม้ลายมือบนเวทีผืนผ้าใบที่น่าทึ่งอีกด้วย โคตะสนใจกีฬาการต่อสู้ตั้งแต่สมัยมัธยมต้นจากที่พ่อของเขาคือ คาซึโยชิ มิอุระ นักฟุตบอลที่มีชื่อเสียง ที่รู้จักกันในนามคิงคาซู ชอบดูมวยเป็นอย่างมาก กลายเป็นการบ่มเพาะความสนใจให้กับลูกชายคือโคตะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนเมื่อโคตะเข้าเรียนในระดับมัธยมปลาย เขาได้เข้าชมรมศิลปะป้องกันตัว หลังจากจบชั้นมัธยมแล้ว โคตะต้องการทุ่มเทให้กับการฝึกกีฬามวยจึงเข้าสังกัดเบรฟ (Brave) ค่ายมวยชื่อดังของญี่ปุ่น และขึ้นเวทีครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2564 ซึ่งในครั้งนั้นเขาสามารถล้มคู่ต่อสู้ด้วยการชนะน็อก TKO ชื่อเสียงของเขาโด่งดังเป็นพลุแตกในคืนนั้นเอง กลายเป็นนักมวยหนุ่มที่สื่อคอมวยและคนทั่วไปให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โคตะ มิอุระ จะได้พบกับสองตำนานของมวยไทย หนึ่งคือได้ขึ้นชกบนเวทีที่ยืนยงมากว่า 77 ปี อีกหนึ่งคือเป็นครั้งแรกที่จะได้แลกกำปั้นกับบัวขาว บัญชาเมฆ ซึ่งการชกครั้งนี้เป็นไฟต์แมตช์พิเศษที่จะตอกย้ำความเป็นสปอร์ตเอ็นเตอร์เทนเมนต์ระดับโลกของเวทีราชดำเนินที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ สามารถเข้ามาชมกีฬามวยไทยได้อย่างสนุกสนาน พร้อมปรับปรุงกติกาการแข่งขันให้ตื่นเต้น เร้าใจ เปิดโอกาสให้นักมวยทั้งชายหญิงได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยมีความมุ่งมั่นให้กีฬามวยไทยและสนามมวยราชดำเนินเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมาย หรือ Destination สำหรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

KAT PRESENTS LEGNED OF RAJADAMNERN เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย หรือ Kickboxing Association of Thailand และ GSV Global Sport Ventures Co., Ltd. โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตามพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬา เป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬามวย เพื่อสรรหาและพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาส และประสบการณ์ให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา รวมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดย KAT PRESENTS LEGEND OF RAJADAMNERN เป็นศึกการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งในรูปแบบ Exhibition Match ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดกีฬามวยไทยร่วมกับศิลปะการต่อสู้อื่น อย่างกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่มีพื้นฐานมาจากมวยไทย โดยมีนักมวยไทยระดับตำนานอย่าง บัวขาว บัญชาเมฆ ที่เริ่มต้นจากมวยไทย ประสบความสำเร็จ และต่อยอดสู่กีฬาคิกบ็อกซิ่ง เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการปลุกกระแสกีฬาคิกบ็อกซิ่งในประเทศไทย สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาไทยและประชาชนให้มีจำนวนนักกีฬาเพิ่มขึ้น และมีช่องทางต่อยอดอาชีพให้กับนักกีฬามากขึ้น รวมทั้งการขยายฐานคนดูให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในทุกกลุ่ม เพื่อผลักดันมวยไทย Soft power ของไทย โดยผ่านมาตรฐานและรูปแบบการจัดที่มีความทันสมัยเป็นสปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนต์