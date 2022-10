‘วิลล่า’ ปลด ‘เจอร์ราร์ด’ แล้ว หลังทำทีมได้ 11 เดือน

แอสตัน วิลล่า ประกาศปลดสตีเฟ่น เจอร์ราร์ด ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้ว หลังพาทีมบุกแพ้ฟูแล่ม 0-3 ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ที่สนามคราเวน คอทเทจ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม

โฆษกสโมสรแอสตัน วิลล่า เปิดเผยว่า ขอขอบคุณเจอร์ราร์ดกับการทำงานหนักและความทุ่มเท ขอให้เขาโชคกับอนาคต

ผลงานในซีซั่นนี้ของทีมสิงห์ผยอง ชนะเพียง 2 จาก 11 เกม รั้งอันดับ 17 ของตาราง มีแต้มมากกว่าน็อตติ้ง ฟอเรสต์ ทีมอันดับสุดท้ายของตารางเพียง 3 แต้มเท่านั้น

เจอร์ราร์ดเข้ามารับตำแหน่งกุนซือวิลล่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้ว หลังจากประสบความสำเร็จกับเรนเจอร์ส ในสกอตแลนด์ แต่พาทีมชนะได้เพียง 13 จาก 40 เกมที่คุมทีม

เจอร์ราร์ดให้สัมภาษณ์กับ “บีบีซี” หลังจบเกมแพ้ฟูแล่ม ว่า ความไม่สม่ำเสมอ ทำให้ทีมได้รับผลตอบแทนอย่างที่เห็น และพยายามที่จะช่วยกันให้พ้นจากสถานการณ์ไม่ดีตรงนี้แล้ว ตัวเขาเองเป็นนักสู้ มีความเป็นนักสู้ในดีเอ็นเอ และจะสู้ต่อไป แม้จะบอกว่างานนี้มันยากมากก็ตาม

หลังจากให้สัมภาษณ์ไม่นาน ก็มีการประกาศปลดตำนานนักเตะลิเวอร์พูลออกจากตำแหน่ง

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.

