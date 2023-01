‘อัล นาสเซอร์’ แถลงการณ์ยัน ‘โรนัลโด้’ ไม่มีเอี่ยว ‘ซาอุฯ’ ขอจัดบอลโลก2030

อัล นาสเซอร์ ทีมในลีกซาอุดีอาระเบีย ต้นสังกัดใหม่ของคริสเตียโน่ โรนัลโด้ กองหน้าวัย 37 ปี ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข่าวที่ว่า โรนัลโด้จะได้รับเงินค่าจ้าง 200 ล้านยูโร(7,200 ล้านบาท) นอกเหนือจากค่าเหนื่อย เพื่อทำหน้าที่โปรโมตการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2030 ของซาอุดีอาระเบีย

“โรนัลโด้ไม่ได้มีส่วนร่วมกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก เป้าหมายสำคัญของเขาคือการเล่นให้อัล นาสเซอร์ และการร่วมงานกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อาพทีมประสบความสำเร็จ” อัล นาสเซอร์ ระบุในแถลงการณ์

ทั้งนี้ โรนัลโด้เซ็นสัญญากับอัล นาสเซอร์ 2 ปีครึ่ง รับค่าเหนื่อยปีละ 200 ล้านยูโร และจะประเดิมสนามให้กับทีมในเกมลีกกับเอตติฟาค ในวันที่ 22 มกราคมนี้ แต่ก่อนหน้านั้นอาจจะได้เล่นแมตช์พิเศษกับปารีส แซงต์แชร์แมง ของลิโอเนล เมสซี่ ก่อน

ซาอุดีอาระเบียมีแผนจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2030 ร่วมกับกรีซและอียิปต์

Al Nassr FC would like to clarify that contrary to news reports, Cristiano Ronaldo's contract with Al Nassr does not entail commitments to any World Cup bids.

His main focus is on Al Nassr and to work with his teammates to help the club achieve success.

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 10, 2023