มัสต์แฮฟพ่นพิษอีก! กสทช. บีบ กกท. ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดซีเกมส์กัมพูชาให้คนไทยดูฟรี

มัสต์แฮฟพ่นพิษอีก! กสทช. บีบ กกท. ต้องซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดซีเกมส์กัมพูชาให้คนไทยได้ดูฟรี

ความเคลื่อนไหวการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2023 ที่ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566 โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เจรจากับทางกัมพูชา เพื่อให้ได้ข้อสรุปค่าลิขสิทธิ์ดำเนินการถ่ายทอดสดซึ่งตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้คือ กัมพูชา เรียกค่าลิขสิทธิ์เป็นเงินสูงถึง 8 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 28 ล้านบาท ซึ่ง กกท. ได้เคยทำหนังสือปรึกษา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีนี้ไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากการชมการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ถูกระบุออยู่ในกฎมัสต์แฮฟ (Must Have) ที่ต้องมีการถ่ายทอดสดรับชมอย่างทั่วถึงเท่าเทียม

เรื่องดังกล่าวแม้ว่าจะไม่ได้มีความเห็นของบอร์ด กสทช. อย่างเป็นทางการ แต่ได้มีคำตอบคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่ของ กสทช. แจ้งกับ กกท. ก่อนหน้านี้ว่า การถ่ายทอดการแข่งขันซีเกมส์ 2023 อยู่ในกฎ Must Have คนไทยควรจะได้รับชมการแข่งขัน ไม่ว่ากกท.จะให้เอกชนรายได้เข้ามาสนับสนุนในการจ่ายค่าธรรมเนียมในการถ่ายทอด เอกชนรายที่สนับสนุนจะไม่สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดการแข่งขันเพียงรายเดียวหรือ Exclusive เหมือนเช่นกรณีที่เคยเกิดขึ้นในการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมา จะต้องให้สิทธิกับผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์และแพลตฟอร์มอื่น ตามกฎ Must Have

ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่า กกท. ไม่ได้ขอการสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนค่าธรรมเนียมถ่ายทอดการแข่งขันซีเกมส์จาก กสทช. ดังนั้น ไม่ว่า กกท.จะได้ข้อสรุปในค่าธรรมเนียมถ่ายทอดอัตราเท่าใด กกท.และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ จะต้องหาผู้สนับสนุนค่าธรรมเนียมถ่ายทอดสดเอง

