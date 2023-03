‘วิว-มนัส’ 2 ฮีโร่โอลิมปิกมั่นใจ ‘ฟ้าลิขิต The Legend Arena’ คว้าแชมป์โลกมวยไทยที่ออสเตรเลีย

“วิว” เยาวภา บุรพลชัย อดีตนักกีฬาเหรียญทองแดงโอลิมปิค 2004 ปัจจุบันเป็น หัวหน้าค่ายมวยไทย เดอะเลเจ้นด์อารีน่า หัวหิน นำ ฟ้าลิขิต เดอะเลเจนด์อารีน่า นักมวยไทยในสังกัด เตรียมแข่งจัน ชิงแชมป์โลกซูเปอร์ไลท์เวทของสภามวยไทยโลกWMC ประเทศออสเตรเลีย ในเวลา 18.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

วิว เยาวภา กล่าวว่า วันนี้ ทีมงานเดอะเลเจนด์อารีน่า ได้นำ ฟ้าลิขิต เดอะเลเจ้นด์อารีน่า (เพชรพงัน ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม) นักมวยไทยสายบู้ ดุเดือด ชิงแชมป์โลกรุ่น ซูเปอร์ไลท์เวทของสภามวยไทยโลกWMC กับ Chadd Collins นักมวยไทยแชมป์โลก จากประเทศออสเตรเลีย ในการแข่งขันรายการ Infliction Fight Series กับศึก WMC Super Lightweight World Champion

สำหรับการฝึกซ้อมที่ผ่านมา เราฝึกซ้อมที่ เดอะเลเจนด์อารีน่า ชั้น 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหิน และ ศูนย์กีฬา ทรูอารีน่าหัวหิน และได้ พี่มนัส บุญจำนงค์ ฮีโร่ เหรียญทอง และ เหรียญเงิน โอลิมปิค 2 สมัย มาช่วย ซ้อมเข้มเทคนิคการชก ให้กับ ฟ้าลิขิต เดอะเลเจ้นด์อารีน่า (ทศวรรษ จันทะดวง) ตลอดการฝึกซ้อมฟ้าลิขิต เตรียมตัว ฝึกซ้อม และ ทำร่างกายพร้อมสำหรับการชกมาอย่างดี อาจจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่าง แต่ด้วยประสบการณ์ มั่นใจว่าจะคว้าเข็มขัดแขมป์โลกกบับมาเมืองไทยได้อย่างแน่นอน ขอเชอญชวนพี่น้องคนไทย ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นักมวยไทย คว้าแชมป์โลกกลับประเทศไทย

สามารถรับชมถ่ายทอดสดส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับ Fah Likhit The Legend Arena from Thailand ได้ทาง www.livecombatsports.com.au or click link in bio ที่แอพพลิเคชั่น IG: @livecombatsports 9.30 pm (เวลาของGold Coastออสเตรเลีย) หรือ 18.30 น. ของเวลาไทย