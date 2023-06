‘เมสซี่’ เลือกแล้ว ไป ‘อินเตอร์ ไมอามี’ ลุยเมเจอร์ลีก สหรัฐ

ลิโอเนล เมสซี่ ดาวยิงอาร์เจนตินา วัย 35 ปี ที่เพิ่งหมดสัญญากับปารีส แซงต์แชร์แมง ยืนยันว่าได้เลือกย้ายไปเล่นให้อินเตอร์ ไมอามี ในเมเจอร์ลีก สหรัฐอเมริกาแล้ว

เมสซี่เปิดเผยกับ “ไดอาริโอ สปอร์ต” และ “มุนโด้ เดปอร์ติโบ้” สื่อสเปน ว่า ได้ตัดสินใจย้ายไปเล่นอินเตอร์ ไมอามี และเลือกที่จะออกไปค้าแข้งนอกยุโรป ที่ผ่านมาได้รับข้อเสนอจากหลายทีมในยุโรป แต่อยากจะย้ายกลับไปอยู่กับบาร์เซโลน่า อดีตต้นสังกัดของตัวเองเท่านั้น แต่หลังจากได้แชมป์ฟุตบอลโลก 2022 มาแล้ว และไม่สามารถกลับไปบาร์ซ่าได้ ก็เลือกที่จะไปเมเจอร์ลีก เพื่อไปเล่นฟุตบอลที่ต่างจากยุโรป และสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้น แต่ก็จะไปเล่นด้วยความรับผิดชอบเหมือนเดิมเล่นเพื่อชัยชนะ แต่มันจะเป็นไปในทิศทางที่สงบมากขึ้น

นอกจากการปฏิเสธข้อเสนอจากทีมในยุโรปแล้ว เมสซี่ยังปฏิเสธข้อเสนอที่ให้ค่าเหนื่อยมหาศาลของอัล ฮิลาล ทีมในลีกซาอุดีอาระเบียอีกด้วย

ด้านเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ ได้ออกแถลงการณ์ต้อนรับเมสซี่ ว่า พวกเรายินดีมากที่เมสซี่ยืนยันแล้วว่าจะมาเล่นที่ไม่อมีในซัมเอมณ์ แต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นสุดท้ายในการทำข้อตกลง เราพร้อมที่จะต้อนรับนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาสู่ลีกของเราแล้ว

The 🐐 is coming. Millions of MLS fans all over the world welcome you, Leo.

Follow along for more. 👀 pic.twitter.com/NLzkatvwrC

— Major League Soccer (@MLS) June 7, 2023