ซาลาห์โพสต์เศร้าถึงผู้ประสบภัยสงครามช่วงคริสต์มาส

โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ศูนย์หน้าทีมชาติอียิปต์ของลิเวอร์พูล โพสต์ภาพและข้อความผ่าน X ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ว่า คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวควรได้ร่วมฉลองอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา แต่ด้วยสงครามที่โหดร้ายในตะวันออกกลาง ทั้งความตายและการทำลายในกาซา ทำให้ปีนี้เราต้องผ่านคริสต์มาสไปด้วยความไม่สบายใจและความเจ็บปวดไปกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียคนที่เป็นที่นัก อยากขอร้องว่าอย่าลืมเหตุการณ์นี้และอย่าให้มันเกิดขึ้นอีก

ทั้งนี้ ซาลาห์สื่อถึงสงครามที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซา ประเทศปาเลสไตน์ ซึ่งเป็นสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาส จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและอดอยากจำนวนมาก ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติ จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม นับเป็นวันที่ 80 ที่เกิดสงครามแล้ว ยอดรวมผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายอยู่ที่ 21,814 ราย และมีตัวประกันที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวอีก 145 คน

Christmas is a time when families get together and celebrate. With the brutal war going on in the Middle East, especially the death and destruction in Gaza, this year we get to Christmas with very heavy hearts and we share the pain of those families who are grieving the loss of… pic.twitter.com/NqynT2LsST

— Mohamed Salah (@MoSalah) December 25, 2023