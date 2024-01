เอเย่นต์ยันเองซาลาห์ต้องพัก 3-4 สัปดาห์

รามี่ ซับบาส เอเย่นต์ของโมฮาเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าทีมชาติอียิปต์ของลิเวอร์พูล โพสต์ผ่าน X อัพเดทอาการเจ็บของซาลาห์ จากการที่เขาได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในการไปช่วยทีมชาติอียิปต์ลงเตะศึกแอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ ว่า หลังจากกลับไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่ลิเวอร์พูลแล้ว อาการเจ็บหนักกว่าที่คิดไว้ และน่าจะต้องพักประมาณ 21-28 วัน หรือ 3-4 สัปดาห์ ไม่ใช่แค่ 2 เกม ดังนั้นเขาต้องฟื้นฟูร่างกายที่อังกฤษไปก่อน หลังจากนั้นค่อยกลับไปร่วมทีมชาติอีกครั้ง

สำหรับผลงานของอียิปต์ในศึกแอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ นัดสุดท้ายของกลุ่มบี เมื่อวันที่ 22 มกราคม เสมอกับเคปเวิร์ด 2-2 ทำให้มี 3 คะแนน จาก 3 นัด คว้าอันดับ 2 ของกลุ่ม ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายได้แล้ว

ถ้าซาลาห์ต้องพักอย่างน้อย 21 วัน ก็มีลุ้นที่จะกลับไปช่วยทีมชาติได้อีกครั้ง ถ้าอียิปต์ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์

Mohammed’s injury is more serious than first thought and he will be out for 21-28 days, and not 2 games.

His best chance at participating in the current AFCON is by undergoing intensive rehabilitation in the uk and rejoining the team as soon as he is fit.

