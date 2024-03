ยามาฮ่าฉลอง 60 ปี ยกทัพเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตมาร่วมจัดแสดงเพียงเจ้าเดียว ในงานมอเตอร์โชว์

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วย MOTOROiD 2 และ ELOVE ยานยนต์อัจฉริยะที่เป็นต้นแบบของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า และ e-plegona มาร่วมจัดแสดงภายในบูธ “YAMAHA REV PREMIUM MOBILITY WORLD โลกแห่งยนตกรรมสุดพรีเมี่ยม สู่อิสรภาพแห่งความเร้าใจในการเดินทางแบบไร้ขีดจำกัด” พร้อมกันนี้ ยามาฮ่า ทำการเปิดตัว 4 รุ่นใหม่ ได้แก่ YAMAHA MT-09SP เน็กเก็ตสปอร์ตตัวท๊อปพิกัด 900 ซีซี New YAMAHA EXCITER155 สุดยอดรถครอบครัวสไตล์สปอร์ตที่ถ่ายทอดความแรงด้วย R-DNA พร้อมด้วย New YAMAHA FAZZIO x FILA รถออโตเมติกแฟชั่นที่ collab กับ FILA แบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลกกับความลิมิเต็ดสุดพิเศษ 2,500 คัน และ ALL NEW YAMAHA PG-1…Playful Custom Limited Edition พร้อมชุดแต่งรอบคัน กับ 2 คอนเซ็ปต์ ให้ทุกคนได้สนุกในสไตล์ที่แตกต่าง พร้อมกันนี้ ภายในบูธจะพบกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอดงาน

พบกับความเร้าใจของโลกยานยนต์ พร้อมกิจกรรม และโปรโมชั่นสุดพิเศษของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าได้ที่บูธ YAMAHA REV PREMIUM MOBILITY WORLD อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี

โดยการเปิดบูธ YAMAHA REV PREMIUM MOBILITY WORLD อย่างเป็นทางการมีขึ้นในพิธีเปิดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 เมื่อเร็วๆ นี้