แองกรี้ แรนท์แมน ยูทูบเบอร์ดังแฟนพันธุ์แท้เชลซีชาวอินเดีย เสียชีวิตในวัย27ปี

อภราธีป สหะ แฟนพันธุ์แท้สโมสรเชลซีชาวอินเดีย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฉายา “แองกรี้ แรนท์แมน” (Angry Rantman) จากการมีช่องยูทูบที่มักจะวิจารณ์ผลงานของทีมสิงห์บลูอย่างน่าสนใจ จนมีผู้ติดตามกว่า 480,000 คน ได้เสียชีวิตแล้ว หลังต้องต่อสู้กับโรคหัวใจ ด้วยอายุ 27 ปี เมื่อวันที่ 17 เมษายน

ครอบครัวของยูทูบเบอร์ชื่อดัง ได้เปิดเผยเรื่องการเสียชีวิตผ่านทางโซเชียลมีเดีย ว่า แองกรี้ แรนท์แมน ได้เสียชีวิต เมื่อเวลา 10.18 น. ตามเวลาประเทศอินเดีย ขอให้ทุกคนร่วมกันจดจำช่วงเวลาที่ได้ใช้ด้วยกันมาตลอด

ก่อนหน้านี้แฟนๆ ในช่องของเขาสังเกตเห็นว่าสุขภาพของสหะไม่ดีนัก และได้มีการอัพเดทอาการป่วยของเขามาเรื่อยๆ โดยมีการยืนยันว่าสหะเข้ารับการผ่าตัดตัว และฟื้นฟูร่างกายในห้องไอซียู หลังจากนั้นก็แจ้งว่า อาการของเขาอยู่ในขั้นวิกฤติ ก่อนจะมีการประกาศเรื่องการเสียชีวิตในวันนี้

Rest in Peace brother. 🕊💐 Heartbreaking. Gone too soon. Thank you for the memories #AngryRantman . 💔 pic.twitter.com/PMBs4DgUv4

Gone too soon. I remember those movie discussions and banter after football games on Facebook community groups. I hesitated to share my thoughts since morning, hoping they wouldn’t turn out fake. Life is indeed unpredictable and short.

Bro gave such a beautiful explanation about life. I just want to say that you lived as you said in this video. 💯❤️

You were the greatest reviewer ever👑

Rest in peace 💔🙏 #AngryRantman pic.twitter.com/oPyQq4zhtQ

— Hithesh ᵀᵒˣᶦᶜ (@YashViratstan) April 17, 2024