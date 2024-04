ไอโอซีเปิดตัวเกม Olympic Go! Paris2024 โหลดเล่นได้ 11 มิ.ย.นี้

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล(ไอโอซี) และ nWay บริษัทผลิตเกม ได้เปิดตัวเกม “Olympic Go! Paris2024” ซึ่งเป็นเกมประจำการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส รองรับทั้งระบบแอนดรอยด์, ไอโอเอส และพีซี ซึ่งจะเปิดให้ดาวน์โหลดได้ในวันที่ 11 มิถุนายน

เป้าหมายของเกมนี้ นอกเหนือจากการโปรโมทการแข่งขันโอลิมปิกแล้ว ยังเป็นการให้คนทั่วโลกทำความรู้จักกับชนิดกีฬาใหม่ๆ เช่น เบรกกิ้ง รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียม สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน

Our subsidiary @nWayGames has announced the upcoming launch of Olympics™ Go! Paris 2024, a hybrid casual sports and simulation game that merges city-building with the @Olympics Games Paris 2024 sport events. https://t.co/YpBJ7D11nQ pic.twitter.com/Dglf63Lor3

— Animoca Brands (@animocabrands) April 16, 2024