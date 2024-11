อสมท ส่งท้ายปีพาโดราเอมอนและผองเพื่อน โดราเอมอน แอ่วเหนือ ปิดท้ายสนามสุดท้ายที่เชียงใหม่

“โดราเอมอน รัน” (Doraemon Run 2024 Thailand by MCOT) สนามที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในงานรวมเหล่านักวิ่งแฟนคลับโดราเอมอนทุกรุ่นทุกวัย โดยแบ่งออกเป็นรุ่นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จนถึงผู้ใหญ่ 60 ปีขึ้นไป ระยะทาง 4 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัว ณ ลาน P3 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วิ่งยามเย็นในบรรยากาศเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและสัตว์นานาชนิด ภายในงานยังได้พบกับโดราเอมอนและผองเพื่อน ที่รอต้อนรับแฟนๆ อย่างใกล้ชิดและนำวอร์มร่างกาย พร้อมถ่ายภาพกับบอลลูนโดรา เอมอน ความสูงกว่า 10 เมตร และตัวการ์ตูนโดราเอมอน หลากหลายคาแรกเตอร์

โดยการเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน ได้กล่าวถึงการจัดงาน Doraemon Run 2024 Thailand by MCOT สนามที่ 5 ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “การจัดงาน Doraemon Run 2024 Thailand by MCOT สนามที่ 5 นี้ ได้ต้อนรับนักวิ่ง กว่า 2,000 คน นับเป็นงานวิ่งส่งท้ายปี ไปพร้อมกับโดราเอมอนและผองเพื่อน และเป็นอีกหนึ่งสนามที่ได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดี ในการสมัครจากแฟนคลับของโดราเอมอน ต้องขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ในทุกระยะ ทำให้การจัดงานในสนามที่ 5 เป็นไปด้วยความคึกคักและสนุกสนาน รวมถึงขอขอบคุณแฟนๆ โดราเอมอนและ ผองเพื่อน ที่เข้าร่วมงาน Doraemon Run 2024 Thailand by MCOT ทั้ง 5 สนาม ที่ผ่านมา ทั้งในกรุงเทพฯ, พัทยา จ.ชลบุรี, จ.นครราชสีมา, จ.ภูเก็ต และจ.เชียงใหม่ มีนักวิ่งร่วมงาน ร่วม 10,000 คน งานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความผูกพัน ที่การ์ตูนโดราเอมอนออกอากาศในไทย ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 มากว่า 42 ปี รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยในอนาคต บมจ.อสมท จะมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกัน ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 และทุกแพลตฟอร์ม ทั้งสถานีวิทยุ และ ออนไลน์ ในเครือ ของ บมจ. อสมท”

ด้านผู้ที่เข้าเส้นชัย ในระยะทาง 4 กิโลเมตร เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี OVERALL ชาย ได้แก่ ด.ช.คณิศร จันทร์สม, หญิง ได้แก่ ด.ญ.นฤภร ศรีวิชัย, ผู้ใหญ่ OVERALL ชาย ได้แก่ เกียรติชัย กันตูม, กาญชิต วรรณสูต, ธนบูลย์ ชมภูกูล, หญิง ได้แก่ ปัทม์มน โตเกียรติวงศ์ชัย, พรพรรณ ศุภาวรวงศ์, มณีนุช อลงกตกิตติกุล ระยะทาง 10 กิโลเมตร เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี OVERALL ชาย ได้แก่ ปฎิพล กิตติเศรษฐการ, หญิง ได้แก่ นภาพร วิชัยศรี และผู้ใหญ่ ในรุ่น 60 ปีขึ้นไป ชาย ได้แก่ วิโรจน์ ตียะสุขเศรษฐ์, สมศักดิ์ เขมประสิทธิ์, ชัยประเสริฐ นทีนงค์, หญิง ได้แก่ กิ่งกาญจน์ คำวงค์ปิน, นันทวัน สุขเมือง, ศุขศศิฉัน วิทยาวัฒนรัตน์

สำหรับ แฟนๆ โดราเอมอน และผองเพื่อน ท่านใดที่พลาดการเก็บสะสมเสื้อวิ่งและเหรียญ Doraemon Run 2024 Thailand by MCOT ของสนามไหนไป ไม่ต้องเสียใจ บมจ.อสมท เปิดรับสมัคร ในรูปแบบ Virtual Run ด้วยซึ่งสามารถสมัครได้ที่ race.thai.run หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ PageFacebook : Doraemon Run Thailand