‘แพทองธาร-สรวงศ์’ ประชุมติดตามการท่องเที่ยวไทย ปรับกลยุทธ์ขับเคลื่อนครึ่งปีหลัง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย พร้อมปรับกลยุทธ์ทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 โดยมีนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและโฆษกกระทรวงฯ, นายจักรพรรดิ์ คล่องพยาบาล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีนโยบายจะขับเคลื่อนและกระจายการท่องเที่ยวไปยังทั่วประเทศ ผ่านแนวคิดใหม่ 5 ประการ (5 New Paradigm) 1) New Customer การเปิดตลาดใหม่ 2) New Product การส่งเสริม Soft Power การท่องเที่ยวเมืองรอง และการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 3) New Partnerships สายการบิน บริษัทนำเที่ยว การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ตม.6 ออนไลน์ รวมถึงการสื่อสารในภาวะวิกฤต 4) New Marketing Strategy กลยุทธ์การตลาดแบบใหม่ 5) Key Performance Indicator ที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวและวันพำนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุม โดยมอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินกลยุทธ์เพิ่มค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวและวันพำนักเฉลี่ยให้เพิ่มขึ้น ด้วยแรงจูงใจด้าน Soft Power จากจุดแข็งของประเทศไทยที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ ขอให้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยไปทั่วประเทศ เฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวอีกด้วย

