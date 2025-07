การท่าเรือ เอฟซี ลงนามต่อ MOU อวิสป้า ฟูกูโอกะ อีก 2 ปี วางแผนจัดเกมกระชับมิตรร่วมกัน

การท่าเรือ เอฟ.ซี. ตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ อวิสป้า ฟูกูโอกะ สโมสรจากศึกเจลีก 1 ญี่ปุน หลังลงนามเป็นพันธมิตรร่วมกันต่อเนื่องอีก 2 ปีอย่างเป็นทางการ ภายใต้กรอบความร่วมมือ ทั้งในส่วนของทีมชุดใหญ่ และ ทีมชุดเยาวชน เหมือนที่ผ่านมา

การลงนามครั้งนี้ ในส่วนของ สิงห์เจ้าท่า นำโดย พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ ที่ปรึกษาประธานสโมสร การท่าเรือ เอฟ.ซี. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสโมสร อวิสป้า ฟูกูโอกะ ที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย Takayuki Tateishi (Vice President of AVispa and CEO of STVV), Michio Saeki (Board member) , Yusuke Iki (Head of coaching for academy) , Ryo Sagawa(Board member and Market deveropment department) และ Ayumu Kubota (Market development department) ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น และ เป็นกันเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้ง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ในฐานะสองผู้สนับสนุนหลักของสโมสร

โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จะสิ้นสุดปี 2027 เพื่อทำการยกระดับสโมสรร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ แผนการจัดเกมกระชับมิตรระหว่างทีมชุดใหญ่ และ ทีมชุดเยาวชน , แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างทีมงานสตาฟฟ์โค้ช , การจัดการภายในองค์กรทั้งในสนาม และ นอกสนาม รวมถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ สโมสร การท่าเรือ เอฟซี มากที่สุด คือ การส่งนักเตะชุดใหญ่ หรือ ชุดเยาวชน เดินทางไปฝึกซ้อมกับสโมสร อวิสป้า ฟูกูโอกะ ที่ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สโมสร การท่าเรือ เอฟ.ซี. และ สโมสรอวิสป้า ฟูกูโอกะ มีการทำกิจกรรมร่วมกันต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการที่ สิงห์เจ้าท่า ส่ง 2 ผู้เล่นชุดใหญ่ ไปร่วมฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วย สิทธา บุญหล้า และ เฉลิมศักดิ์ อักขี เมื่อวันที่ 20-29 กรกฎาคม 2567 , ส่งเด็กจากอคาเดมีของสโมสร ไปแลกเปลี่ยน และ เปิดประสบการณ์ รวมถึง จัดเกมกระชับมิตรร่วมกันของทีมชุดเยาวชนที่สนามแพท สเตเดียม