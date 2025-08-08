ดาวรุ่งเลือดใหม่ฮอนด้า! ไม้คิว-เกียรติศักดิ์ กับครึ่งฤดูกาลแรกใน 2 เวทีระดับโลก
ภายใต้โครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ที่วางรากฐานเยาวชนไทยสู่การเป็นนักแข่งระดับโลก “ไทยฮอนด้า” ไม่เคยหยุดเฟ้นหา “เพชรเม็ดงาม“ อย่างมีระบบ และมีนักบิดระดับเยาวชนมากมายที่เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพมากมาย
“ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ดาวรุ่งชาวไทยวัย 19 ปี ถือเป็นหนึ่งใน “นักบิดเลือดใหม่” ที่สร้างผลงานอย่างโดดเด่น นับตั้งแต่อยู่ในโครงการ ฮอนด้า อะคาเดมี, ไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ ก่อนจะผ่านการคัดเลือกสู่ เอเชีย ทาเลนต์ คัพ และมีผลงานที่ยอดเยี่ยมใน เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง ในปีที่ผ่านมา
ปัจจุบัน “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ได้รับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองในการแข่งขันของศึกดาวรุ่งที่ดีที่สุดของโลก ซึ่งถูกยกเป็นเส้นทางก้าวสู่ โมโตจีพี หรือที่เรียกกันว่า Road To MotoGP นั่นคือ “เอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” และ “เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ”
2 รายการนี้รวมเอาดาวรุ่งแถวหน้าของโลกไว้มากกว่า 30 คน และจะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะถูกเลือกให้ขยับขึ้นสู่ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ไม่ว่าจะเป็น โมโตทรี หรือ โมโตทู ตามเส้นทางที่วางไว้
โดยหลังผ่าน 5 สนามแรกของปีในศึก เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2025 นักบิดดาวรุ่งชาวไทยแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวที่ยอดเยี่ยม และพัฒนาตัวเองขึ้นอย่างต่อเนื่อง เก็บไปแล้วทั้งสิ้น 46 คะแนน รั้งอันดับ 15 บนตารางคะแนนสะสม ผลงานดีที่สุดคือการคว้าอันดับ 4 ที่ เลอ มองส์ เซอร์กิต ประเทศฝรั่งเศส
ส่วนในรายการ เอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 ถือเป็นงานหินอย่างมาก เพราะนอกจากต้องปรับตัวเข้ากับรถแข่ง และสนามที่ไม่เคยมาก่อนในชีวิต นักบิดไทยยังต้องเรียนรู้ระบบการเซ็ตอัพรถแข่งและการทำงานร่วมกับทีมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
ทว่าเจ้าตัวก็ยกระดับการทำงานและเรียนรู้อย่างสุดความสามารถ ผ่านมาแล้ว 4 สนาม รั้งอันดับ 20 บนตารางแชมเปี้ยนชิพ เก็บไปทั้งสิ้น 7 คะแนน กับครึ่งฤดูกาลแรกของปีนี้
การแข่งขัน 2 รายการนี้ มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในเทคนิคตัวรถแข่ง โดยในรายการ “จูเนียร์จีพี” รถแข่งที่ใช้จะหลากหลายตามค่ายผู้ผลิต และมีสเป็คเดียวกับ โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ที่อาจเก่ากว่าด้วยรหัสปี แต่ก็มีรายละเอียดการเซ็ตติ้งที่ละเอียดอ่อน นับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นสู่ “โมโตทรี ชิงแชมป์โลก” อย่างแท้จริง
ขณะที่ “เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ” นักบิดทุกคนจะได้โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่ ผ่านรถแข่งสเป็คเดียวกันทุกคัน เรียกได้ว่านี่คือการแข่งขัน “วันเมคเรซ” ระดับหัวกะทิของโลกอย่างแท้จริง
ความท้าทายของ “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” คือการต้องปรับตัวให้เข้ากับรถแข่งทั้ง 2 สเป็คนี้ให้ได้ในแต่ละสุดสัปดาห์ ขณะที่ตารางแข่งขันสลับไปมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเรียนรู้เพื่อรับมือกับความโหดของ “เรซระดับชิงแชมป์โลก” ที่รออยู่ เช่นเดียวกับนักบิดทุกคน
ผ่านครึ่งทางในปี 2025 “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ทำงานของเขาเองอย่างหนัก พัฒนาร่างกาย จิตใจ และทัศนคติ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ใหม่ๆ
เพราะเส้นทางของเขาคือหนึ่งในความหวังใหม่ของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ที่จะก้าวมาสานต่อความสำเร็จในเวทีชิงแชมป์โลกอย่างแท้จริง