ชบาแก้ว U17 ร่วมสาย เนปาล-เติร์กเมนิสถาน ศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก ที่ชลบุรี
สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือเอเอฟซี จัดพิธีจับสลาก แบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หรือ AFC U17 Women’s Asian Cup™ China 2026 Qualifiers ขึ้น โดยผลการจับสลาก มีดังนี้
กลุ่ม A – ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ทาจิกิสถาน (เจ้าภาพ), ซีเรีย
กลุ่ม B – อิหร่าน, เลบานอน, คูเวต, ซาอุดีอาระเบีย (เจ้าภาพ)
กลุ่ม C – อินโดนีเซีย, เมียนมา (เจ้าภาพ), มองโกเลีย, มาเก๊า
กลุ่ม D – เวียดนาม (เจ้าภาพ), ฮ่องกง, กวม
กลุ่ม E – ออสเตรเลีย, สิงคโปร์ (เจ้าภาพ), หมู่เกาะ นอร์เทิร์น มาเรียนา
กลุ่ม F – ไทย (เจ้าภาพ), เนปาล, เติร์กเมนิสถาน
กลุ่ม G – อินเดีย, อุซเบกิสถาน, คีร์กิซสถาน (เจ้าภาพ)
กลุ่ม H – บังคลาเทศ, ไชนีส ไทเป, จอร์แดน (เจ้าภาพ)
การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รายการ AFC U17 Women’s Asian Cup™ China 2026 Qualifiers จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2568 เพื่อคัดเลือกหา แชมป์กลุ่ม 8 ชาติ ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U17 Women’s Asian Cup™ China 2026 ที่ประเทศจีน ร่วมกับ จีน (เจ้าภาพ), เกาหลีเหนือ (แชมป์เก่า), ญี่ปุ่น (รองแชมป์เก่า) และ เกาหลีใต้ (อันดับ 3 ครั้งที่แล้ว) ในช่วงเดือนเมษายน 2569 ที่จะหา 4 ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U17 ประจำปี 2026 ที่โมร็อคโค ต่อไป
โดยประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ จะใช้ ชลบุรี สเตเดียม เป็นสนามแข่งขัน รอบคัดเลือก