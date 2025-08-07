มาดามแป้ง ไฟเขียวเงินหนุนทีมไทยลีก 1-2 งวดแรกรวม 78 ล้านบาท ก่อนเปิดฤดูกาล
“มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลีก จำกัด เตรียมดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนให้กับสโมสรสมาชิกในไทยลีก 1 และไทยลีก 2 งวดแรก ก่อนเปิดฤดูกาล 2568/69 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2568
สโมสรสมาชิกในศึกไทยลีก 1 และไทยลีก 2 ฤดูกาลนี้ ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น จากฤดูกาล 2567/68 คือ ไทยลีก 1 สโมสรละ 15,000,000 บาท จากเดิม 10,000,000 บาท และ ไทยลีก 2 สโมสรละ 4,000,000 บาท จากเดิม 3,000,000 บาท ก่อนที่ล่าสุด “มาดามแป้ง” นายกสมาคมฯ จะอนุมัติจ่ายงวดแรก หรือ จำนวน 25%
โดยสโมสรจากไทยลีก 1 ทั้ง 16 ทีม ได้รับเงินงวดแรก จำนวนทีมละ 3,750,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000,000 บาท ขณะที่สโมสรจากไทยลีก 2 ทั้ง 18 ทีม ได้รับเงินงวดแรก จำนวนทีมละ 1,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 78,000,000 บาท
ขณะที่สโมสรสมาชิกในไทยลีก 3 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เตรียมอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนงวดแรก 25% เช่นกัน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2568 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเปิดฤดูกาล ในศึกไทยลีก 3 วันที่ 13 กันยายน 2568