กองทุนกีฬาจัดโครงการสองเส้นทางสร้างอนาคต ผนึก ‘บิ๊กโต้ง’ แนะวิธีลงทุน
ครั้งแรกของวงการกีฬาไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) เปิดโครงการสองเส้นทางสร้างอนาคต “บิ๊กโต้ง” กิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมต.คลัง นำทีมแนะวิธีลงทุน บริหารการเงิน, “บิ๊กจ๊ะ” สาธิต กรีกุล ติวเข้มสร้างอาชีพสื่อ ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก มนัส บุญจำนงค์, กวินทร์ ร่วมงาน
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี ประธานและคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านกีฬา เดินหน้ายกระดับมาตรฐานวงการกีฬาด้วยการเปิดโครงการสองเส้นทางสร้างอนาคต ซึ่งเป็นโครงการพัฒนากีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ ให้มีความสามารถด้านกีฬา ควบคู่กับการศึกษา หรือ ฝึกอบรมด้านอาชีพ อื่นๆนอกจากการเล่นกีฬาด้วย
โดยจะมีวิทยากร สายธุรกิจ และสายสื่อกีฬามาให้ความรู้กับนักกีฬา และ บุคลากรกีฬาอาชีพ
โครงการสองเส้นทางสร้างอนาคต จะมีขึ้น ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 กันยายน นี้ที่ รร.เอสซีปาร์ค เหม่งจ๋าย หัวข้อบรรยายสายธุรกิจ ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี จะพูดคุยเรื่องการบริหารเงินให้เกิดประโยชน์ หลังเลิกเล่นนอกจากนั้น ยังมี คุณทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่พูดคุยเรื่องของ การสนับสนุนของรัฐบาลสู่นักกีฬา
พร้อมกับ อดีตนักเตะทีมชาติไทย ธฤติ โนนศรีชัย เอเย่นต์ดูแลนักฟุตบอล รวมถึง อรรฆรัตน์ นิติพน เจ้าของรายการอายุน้อย100 ล้าน ที่มาพร้อมแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬา และยังมี อดีตเหรียญทองโอลิมปิค มนัส บุญจำนงค์ ,กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ อดีตนักเตะทีมชาติไทย มาร่วมงานด้วย
ส่วนครั้งที่ 2 วันที่ 3-4 กันยายน นี้ จะเป็นการบรรยาย พูดคุยเรื่องสื่อ กับวงการกีฬา ได้รับเกียรติจาก “อ.หรั่ง” ชาญวิทย์ ผลชีวิน อดีตโค้ชทีมชาติไทย ประธานเทคนิค ส.ฟุตบอลในหัวข้ออุตสาหกรรมกีฬา
,“บิ๊กจ๊ะ” สาธิต กรีกุล ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 มาพร้อมกับ “บอ.บู๋” บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร อินฟลูเอนเซอร์ ชื่อดังมาคุยเรื่องอิทธิพลของโซเชียลมีเดียกับวงการกีฬา
นอกจากนั้นยังมี วิรวิชญ์ เจริญเชื้อ บก.MAINSTAND และ กล้าณรงค์ มาโชค ผู้ประกาศข่าว tnn 24 พูดคุยเกี่ยวกับการผลิต และบริหารสื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ด้วย
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อแนะนำแนวทาง การประกอบอาชีพและการบริหารจัดการอาชีพ การเงิน ให้กับนักกีฬา หลังเลิกเล่นไปแล้ว
สำหรับคุณสมบัติ นักกีฬาหรือบุคลากรกีฬาที่สามารถเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการสองเส้นทางสร้างอนาคต มีอายุ ระหว่าง16-40 ปี ต้องขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬา หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถืงมีหลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ,ระดับนานาชาติ ภายใน 3 ปี
สนใจสมัครได้ที่ ครูเบียร์ อนุรักษ์ ยอดวงศ์ 061-5554795 โดยเข้าสัมมนา 2วัน 1คืน จะได้รับเสื้อโครงการ ประกาศนียบัตร และหนังสือหลักสูตร สองเส้นทางสร้างอนาคต พร้อมที่พักอาหารฟรี ตลอดการอบรม