กระทรวงกีฬา ผนึกกำลังผลักดันนโยบายเด็กไทยแข็งแรง คนไทยแข็งแรง
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ Phenix Auditorium ชั้น G สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อผลักดันนโยบาย “เด็กไทยแข็งแรง คนไทยแข็งแรง”โดยได้รับเกียรติจาก นายเศกสันฐ์ ง้าวสุวรรณ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด
รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา ที่ปรึกษาโครงการ ฯ นำเสนอ 4 นวัตกรรม พร้อมแนวทางการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนไทย “เด็กไทยแข็งแรง คนไทยแข็งแรง” ดังนี้
1.นวัตกรรมการส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานของเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัย
2.นวัตกรรมการเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เลือกเรียนชนิดกีฬาที่หลากหลายตามความถนัดและสนใจ
3.นวัตกรรมแรงจูงใจในการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชนในรูปแบบครอบครัว
และ4.นวัตกรรมการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสนามกีฬาด้วยสื่อหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจเด็กและเยาวชน
พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา สมาคมกีฬา และตัวแทนเยาวชน ต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สะท้อนถึงพลังความร่วมมือและความตื่นตัวในการขับเคลื่อนประเด็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม
ช่วงท้ายของงานมีการเสวนาหัวข้อ “ร่วมสร้างเด็กไทยแข็งแรง เพื่อคนไทยแข็งแรง” (START YOUNG, STAY STRONG) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายเศกสันฐ์ ง้าวสุวรรณ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา ผู้เชี่ยวชาญด้อาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยา ,นายเอกวิทย์ แสวงผล ผู้ฝึกสอนกรีฑาทีมชาติ และ รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา ปรึกษาโครงการฯ ได้แสดงพลังความคิด โดยเชื่อมโยงนโยบายด้านการศึกษา สุขภาพ และกีฬาเข้าด้วยกัน เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถปรับใช้ได้จริงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยในระยะยาว