กกท.เปิดศูนย์ไทยเฮ้าส์ที่จีน – มั่นใจทัพไทยเปรี้ยงศึกเวิลด์เกมส์ 2025
นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทย กกท. ในการแข่งขันกีฬาเวิลด์เกมส์ 2025 โดยมี นายเสก นพไธสง กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู, นายธัชนาถ ทองประกอบ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, รศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ กรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ The Chengdu High -Tech Zone Tongpai Hotel ประเทศจีน
นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก กล่าวว่า กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทย แบ่งออกเป็น Zone A ตั้งอยู่ที่โรงแรม Celebrity city hotel และ Zone B ตั้งอยู่ที่โรงแรม The Chengdu High -Tech Zone Tongpai Hotel โดยเปิดให้บริการระหว่างเวลา 09.00-19.00 น. โดยจะให้บริการด้านข้อมูลการแข่งขัน ประกอบด้วย การจัดทำโปรแกรมและสรุปผลการแข่งขัน รวมถึงประเมินและวิเคราะห์ผลการแข่งขัน เพื่อแก้ไขปัญหาทุกด้านในการแข่งขัน และการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ ตรวจรักษา, โภชนาการ, กายภาพบำบัด, แคปซูลฟื้นสภาพร่างกายด้วยระบบออกซิเจนเข้มข้น, นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ, เครื่องบำบัดด้วยแรงดันลม และการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่ Sports Science Mobile Bus
ขณะที่ รศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ เปิดเผยว่า ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่ได้มอบหน้าที่ ในการเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทย จากงานที่ผ่านมาตั้งแต่การเดินทางจากไทย การเข้าที่พัก การร่วมพิธีเปิด จนกระทั่งเข้าสู่การแข่งขันแล้วนั้น ต้องชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันทำงาน เพื่อจะสนับสนุนให้นักกีฬาไทย ได้ลงทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องผลงานที่คาดหวังนั้น ก็เชื่อมั่นในนักกีฬาไทย จะสร้างผลงานที่ดีที่สุดได้ ก็ฝากถึงชาวไทยและแฟนกีฬาส่งใจเชียรทีมกีฬาไทยที่เฉิงตูด้วย