กุลณัฐ เตะโมร็อกโก ลิ่วชิงศึกเวิลด์เกมส์ที่เมืองจีน
กุลณัฐ อ่อนอก หรือ น้องนุ๊ก มกช.ชัยภูมิ โชว์ฟอร์มแกร่งดักเตะซ้ายสลับขวาเน้นฝีมือไล่ต้อน สาวจากโมร็อกโก เข้าชิงเหรียญทอง เผยรอบชิงเจอจีนมั่นใจจากคว้าเหรียญทองกลับไปได้
การแข่งขันมวยไทยในศึกเวิลด์เกมส์ 2025 ที่เสฉวนยิมเนเซียม เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม รอบรองชนะเลิศมีนักชกไทยผ่านเข้ารอบนี้ 2 คน โดยรายแรกรุ่น 48 กก.หญิง กุลณัฐ อ่อนอก หรือน้องนุ๊ก มกช.ชัยภูมิ พบกับ โอไมมา เบโลรัต จากโมร็อกโก
เกมการชกคู่นี้นักชกโมร็อคโกเป็นฝ่ายเดินบุกเข้าหาแต่โดนกุลณัฐดักเตะขวาสกัดได้สวยๆตามด้วยแข้งซ้ายเน้นจังหวะฝีมือทำได้ดีกว่าชัดเจน แม้ว่าโอไมม่าจะพยายามแก้เกมแต่ยิ่งชกยิ่งตกเป็นรอง กุลณัฐยังคุมเกมได้ดีเตะซ้ายสลับขวาได้จะแจ้งกว่าทำเอาคู่ชกมีการยุบให้เห็นขาแข้ง ครบยก กุลณัฐ เป็นฝ่ายชนะคะแนน 30-27 ผ่านเข้าชิงเหรียญทองได้สำเร็จ โดยจะเข้าไปเจอกับ ลุ่ยเสี่ยวหุย จากจีน ที่เอาชนะ อาร์เอสซียก 2 รุดมา อาบูบาก้า จากฟิลิปปินส์มาได้
หลังการชก กุลณัฐได้เผยว่า ไฟท์นี้อีกตนชกได้ลื่นขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ไฟท์แรกได้ขยับร่างกายมาแล้ว ตนเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่มีปัญหารอบหน้าเจอจีนตนเห็นแล้วมั่นใจผ่านแต่ไม่ประมาทแน่นอน ตั้งใจเอาเงินล้านที่จะได้จากอัดฉีดไปใช้หนี้ให้พ่อ 4 แสนบาท ดังนั้นต้องทำให้ได้
ทางด้าน จ่าแบงค์ ดอนเมือง โค้ชทีมมวยไทยได้เผยว่า กุลณัฐได้อุ่นเครื่องมาจากไฟท์ที่แล้วถือว่าไฟท์นี้ทำได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมจังหวะออกแข้งชัดเจน รอบชิงเจอจีนเราดีกว่าแน่แต่ไม่ประมาทเขาเพราะเจอกับเจ้าภาพดังนั้นจึงต้องทำให้ขาดไปเลย