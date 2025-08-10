วราวุฒิ-ลลิตา คว้าทองยูยิตสู ประเภททีมคู่ผสม เดอะเวิลด์เกมส์ 2025
ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันมหกรรมกีฬา “เดอะเวิลด์เกมส์ 2025” ครั้งที่ 12 ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
ในช่วงเย็นไฮไลต์อยู่ที่การแข่งขันยูยิตสู ประเภททีมคู่ผสม ผลปรากฏว่า วราวุฒิ แสงศรีเมือง จับคู่กับ ลลิตา ยืนนาน สองนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทย โชว์ลีลาและความแข็งแกร่ง ก่อนเอาชนะคู่แข่งจากออสเตรีย ไป 217 – 210 คะแนน คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ ซึ่งนับเป็นเหรียญทองที่สองของทัพนักกีฬาไทย ในการแข่งขันครั้งนี้