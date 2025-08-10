พ่อเจ ชนาธิป เปิดทริค สอนลูกชายให้กลายเป็นกัปตันทีมชาติไทย ในโครงการ GO TO GOAL จากฝันสู่แชมป์
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่อาชีวศึกษา จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการ GO TO GOAL “จากฝันสู่แชมป์ ขึ้น โดยมีเด็กๆ 200 คนอายุ 10-12 ปี พร้อมกับผู้ปกครองเข้ามาอบรมสัมมนา รวมกว่า 500 คน งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต, นายมนตรี หาญใจ บอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย, พรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ ผอ.กกท.ภาค4, ธนาวุฒิ เพ็ชรชระ ผอ.กกท.ภูเก็ต, วิทยา เกตุชู ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภูเก็ต, โกสินทร์ โนนศิลา ผช.หัวหน้างานบัญชีและพัสดุกองทุนฯ, คุณพรรณภพ อุ่นเสียม อดีตผอ.กกท.ภาค4 ร่วมงาน
นอกจากนั้นยังมี คุณพ่อจุ้ง กฤตภพ สรงกระสินธ์ พ่อเจ ชนาธิป สรงกระสินธ์, นพคุณ ทาทิพย์ จาก บ.เอเย่นต์นักกีฬา PRO 24 และ อดีตทีมชาติ อนุรักษ์ ศรีเกิด, สุธี สุขสมกิจ, กฤษดา เพี้ยนดิษฐ, อัมรินทร์ เยาวดำ ร่วมงาน
โดยช่วงอบรมเสวนา เลี้ยงลูกสู่ช้างศึก คุณพ่อเจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ พ่อจุ้ง กฤตภพ สรงกระสินธ์ ได้มาเล่าการสอนลูกชายที่ตัวเล็กให้ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นกัปตันทีมชาติไทย นักเตะค่าตัวหลักร้อยล้านบาท เงินเดือนหลักล้าน ได้อย่างไรด้วย
นอกจากนั้น คุณนพคุณ ทาทิพย์ จาก บ.เอเยนต์นักกีฬา PRO 24 มาแนะนำผู้ปกครอง และเด็กๆ ในเรื่องความสำคัญของ ผู้จัดการนักกีฬาอาชีพ หรือ เอเย่นต์ ว่าต้องมีไว้เพื่ออะไร จำเป็นขนาดไหน ในฟุตบอลกีฬายุคใหม่ด้วย
ยังมี โค้ชอ่ำ อัมรินทร์ เยาดำ อดีตนักเตะทีมขาติไทย มาคุยเรื่อง วิถีสู่ช้างศึก ให้เด็กๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ และผู้ปกครองอย่างมาก
ขณะที่ช่วงบ่าย ที่สนามกีฬาสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต เด็กๆ เข้าร่วมโครงการทั้ง 200 คน เข้าฝึกตามฐานที่ตัวเองถนัด โดยมีนักเตะทีมชาติไทยฝึกสอน ไล่ตั้งแต่ ตำแหน่งผู้รักษาประตู โค้ชอ่ำ อัมรินทร์ เยาวดำ, กองหลัง โค้ชดำ กฤษดา เพี้ยนดิษฐ,กองกลาง โค้ชจุ่น อนุรักษ์ ศรีเกิด และ กองหน้า โค้ชเบิร์ท สุธี สุขสมกิจ
หลังจากฝึกซ้อมเสร็จ ได้มีการมอบรางวัล GO TO GOAL SUPER STAR ในแต่ละตำแหน่งรับโล่ห์เกียรติยศ อีกด้วย
โดยผู้รักษาประตูเป็นของ ดช.เอมเมอร์ รายู โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ จ.ภูเก็ต
กองหลัง เป็นของ ดช.ปุญญพัฒน์ ช่วยเอี่ยม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา จ.ภูเก็ต
กองกลางเป็นของ ดช.ธนเดช คงแป้น โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) จ.ภูเก็ต
กองหน้าเป็นของ ดช.ณฐภัทร ศิริเทศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต
สำหรับสนามที่ 3 GO TO GOAL “จากฝันสู่แชมป์” จะเดินทางไปที่สนามโรงเรียนกีฬาจ.ขอนแก่นในวันที่ 17 สิงหาคม นี้ต่อไป