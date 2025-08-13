เจล สระบุรี นักสอยคิวไทยคนแรก คว้าเหรียญเงิน ศึกเวิลด์เกมส์
“เจล สระบุรี” นฤดชา เพิ่มพูล นักสอยคิวสาวไทย กลายเป็นนักสนุกเกอร์ไทยคนแรก ที่คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดงหญิง ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเวิลด์เกมส์ ครั้งที่ 12 ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ นฤดชา เพิ่มพูล วัย 19 ปี ลงดวลคิวกับ ไป่ หยู ลู่ แชมป์โลกหญิงจากจีน ก่อนจะต้านเอาไว้ไม่อยู่พ่ายไป 0-2 เฟรม ด้วยสกอร์ 18-42 กับ 25-41 คว้าเหรียญเงินไปครอง
ก่อนหน้านี้ เหรียญรางวัลที่ดีที่สุดของ ไทย ในเวิลด์เกมส์ของวงการสอยคิว เคยได้จากเหรียญทองแดง ประเภทสนุกเกอร์ 15 แดง ชายเดี่ยว ของ “แจ๊ค สระบุรี” เดชาวัต พุ่มแจ้ง ในเวิลด์เกมส์ 2013 ที่เมืองกาลี ประเทศโคลอมเบีย